به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هم اندیشی احزاب، گروهها و تشکل های سیاسی استان قزوین یکشنبه شب با حضور مرتضی روزبه استاندار، ایوب رحیمی معاون سیاسی امنیتی و حجت الاسلام امینی مشاور امور روحانیون استانداری قزوین در سالن جلسات استانداری قزوین برگزار شد.

ایوب رحیمی در این نشست گفت: احزاب سیاسی که در چارچوب نظام و مسیر قانونی حرکت می کنند بازوان پر توانی هستند که می توانند در خدمت نظام قرار گیرند.

وی افزود: باید از ایده ها و اندیشه ها و تجارب ارزشمند احزاب سیاسی که از وجود افراد نخبه و فرهیخته بهره می برند بخوبی استفاده کنیم و مشکلات خود را کاهش دهیم.

رحیمی بیان کرد: دولت تدبیر و امید تفکر استفاده از نظر احزاب را دارد و ما هم تلاش می کنیم در استان بستر لازم برای طرح دیدگاههای فعالان سیاسی بخوبی فراهم شود.

معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین تصریح کرد: هنوز در ابتدای راه هستیم و باید در کنار همدیگر و بالابردن آستانه تحمل و ظرفیت زمینه گفتمان را بخوبی فراهم کنیم و از دیدگاههای مشترک برخوردار شویم.

رحیمی گفت: نظام متعلق به همه مردم است و احزاب سیاسی هم باید با همه وجود در خدمت نظام اسلامی و مردم باشند تا رشد و توسعه کشور شتاب گیرد.

این مسئول اظهارداشت: همه دولتها نیازمند نقد هستند و احزاب بهترین مسیر این انتقاد محسوب می شوند اما باید دقت کنیم تا نقدهای ما سازنده و در مسیر توسعه کشور باشد.

احزاب سیاسی نقد سازنده کنند

معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین بیان کرد: شعار دولت، اعتدال و تدبیر و امید است و در این راه از همه ایده ها و دیدگاهها استفاده خواهیم کرد تا کارها بهتر انجام شود.

رحیمی گفت: از همه احزاب انتظار داریم نقد سازنده و منطقی خود را با ادبیاتی درست و اخلاقی مطرح کنند تا بتوانیم در کنار یکدیگر صحبت کرده و از نظر هم نیز استفاده کنیم.

وی افزود: بخشی از نگرانی ها به درون احزاب بازمی گردد اما آنچه مربوط به دولت است در استان با همه وجود در خدمت احزاب سیاسی هستیم و به گفته استاندار ما هیچ چیز پنهان نداریم چون اعتقاد داریم شما به کمک دولت آمده اید لذا ما نیز در حمایت از احزاب سیاسی کوتاهی نخواهیم کرد.

رحیمی برای برگزاری نشست های مستمر با احزاب سیاسی استان به صورت ماهیانه یا فصلی اعلام آمادگی کرد.

در این نشست نمایندگان احزاب و تشکل های سیاسی فعال استان از جمله حزب موتلفه، حزب کارگر، حزب اعتدال و توسعه، مجمع طلاب و دانشجویان مسلمان، انجمن اسلامی معلمان، جامعه اسلامی مهندسان، مجمع دانش آموزان استان، جمعیت دانش آموزان استان، مجمع حامیان انقلاب اسلامی، کانون فرهنگیان، خانه کارگر، جامعه اسلامی کارگران، مجمع رهپویان انقلاب اسلامی و جامعه اسلامی فرهنگیان حضور داشتند و دیدگاههای خود را مطرح کردند.