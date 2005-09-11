فضاي دانشگاه نبايد تحت الشعاع مسايل سياسي قرار گيرد // دانشگاه هاي علوم پزشكي بايد علمي تر و در خدمت نياز مردم باشند

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر" دكتر كامران باقري لنكراني در مراسم توديع و معارفه رئيس دانشگاه علوم پزشكي تهران افزود: با توجه به افزايش كمي كشور در زمينه پزشك و رفع كمبود در اين زمينه، فضاي آموزشي نيز مستلزم سياست ها و رويكردهاي نوين است.

وي تصريح كرد: در شرايط جديد بايد كيفيت خدمات نيز در همه بخش ها افزايش يابد و در اين زمينه بايد گرايش به عدالت محوري و مهرورزي نيز در نظر گرفته شود.

دكتر باقري لنكراني، تأكيد كرد: در بسياري از تقسيم بندي هاي موجود بايد از سياست مداري جلوگيري كرد و براي اين امر نيازمند همدلي هستيم و بايد بافكرتر و با تدبيرتر عمل كنيم و از سياستمداري جلوگيري كنيم. اكنون نيز در مديريت هاي مختلف وزارت بهداشت از كساني استفاده كرده ايم كه مباني فكري متفاوتي با ما داشته اند.

وي وزارت بهداشت را نيازمند همكاري جامع با جامعه دانشگاهي دانست و اظهار داشت: دانشگاه علوم پزشكي تهران با دارا بودن يك هزار و 200 عضو هيات علمي و 11 هزار پرسنل، 5 درصد از كل دوره هاي phD ، بيست و پنج درصد دوره هاي تخصصي و فوق تخصصي را در برگرفته است. اين دانشگاه رتبه اول توليد علم در كشور را نيز كسب كرده است.

وزير بهداشت يادآور شد: با حمايت وزارتخانه، فعاليت هاي دانشگاهي بايد علمي تر و در خدمت نياز مردم و كشور باشد.

وي درپايان با اشاره به راي گيري براي تصدي اين پست براي دكتر لاريجاني، گفت: وي به اتفاق آراء در شوراي عالي انقلاب فرهنگي انتخاب شده است و همه بر توانايي ايشان تأكيد دارند.