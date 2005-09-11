عربستان تا پايان سال 2005 به سازمان تجارت جهاني مي پيوندد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از عرب نيوز، هاشم يماني وزير تجارت و صنايع عربستان اعلام كرد به دنبال امضاي يك توافقنامه تجاري مهم با آمريكا، راه براي پيوستن اين كشور به سازمان تجارت جهاني هموار شده است.

بر اساس اين گزارش، اين توافقنامه، كه در واشنگتن منعقد شد، حاصل پنج ماه مذاكره فشرده ميان دو كشور بود و گام مهم و كليدي در پيوستن عربستان سعودي به سازمان تجارت جهاني محسوب مي گردد.

اين گزارش حاكي است، عربستان سعودي مي تواند در گردهمايي وزيران سازمان تجارت جهاني در ماه دسامبر آينده در هنگ كنگ به عنوان يكصد و چهل و نهمين عضو دبليو.تي.او شركت كند.

اين گزارش مي افزايد، عربستان سعودي مي بايستي مذاكرات خود با ديگر كشورهاي عضو سازمان تجارت جهاني را نيز تكميل نمايد، هرچند كه اين كشور با به توافق رسيدن به واشنگتن از بزرگترين مانع بر سر راه پيوستن به سازمان تجارت جهاني جان سالم به در برده است.

عربستان سعودي تاكنون با 38 عضو سازمان تجارت جهاني به توافق رسيده است و با آنان موافقتنامه همكاري منعقد نموده است.

بر اساس مقررات سازمان تجارت جهاني، هر كشوري كه خواهان پيوستن به اين سازمان است، بايستي با مهمترين شركاي تجاري عضو اين سازمان به توافق برسد و كليه تعرفه هاي گمركي خود را نيز لغو نمايد.

عربستان سعودي در سال 1993 به عضويت توافقنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات) درآمد و دو سال بعد نامزد عضويت در سازمان تجات جهاني شد.