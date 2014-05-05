جلسه کارگروه اعتکاف در فرمانداری کرج برگزار شد/ اشاعه فرهنگ نفیس مذهبی با برگزاری مراسم اعتکاف

به گزارش خبرنگار مهر، کارگروه برگزاری مراسم اعتکاف به همت فرمانداری ویژه کرج و اداره کل تبلیغات اسلامی البرز با حضور معاون سیاسی امنیتی فرماندار، مشاور امور ایثارگران فرمانداری، رییس اداره تبلیغات اسلامی شمال و جنوب کرج و نمایندگان بسیاری از دستگاههای اجرای شامگاه یکشنبه در فرمانداری کرج برگزار شد.

کریم حمیدوند معاون سیاسی امنیتی فرماندار کرج با بیان این مطلب افزود: مراسم اعتکاف هر ساله برای تلطیف روحی مردم در سطح جامعه برگزار می شود.

حمیدوند در ادامه تاکید کرد: با توجه به هجمه های دشمنان بر علیه اسلام باید جلوه های زیبای دین را در میان مردم اشاعه کنیم.

وی تصریح کرد: در زمینه تبلیغ برنامه های فرهنگی و دینی باید کارهای بزرگی انجام شود برگزاری مراسم اعتکاف می تواند فرهنگ نفیس مذهبی را در میان مردم نهادینه کند.

این مسئول در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به تعداد متقاضیان شرکت کننده در مراسم پر فیض اعتکاف باید با برنامه ریزی وضعیت را ساماندهی کنیم.

مساجد برای مقابله با هجمه های دشمنان اسلام باید قوی شوند

در ادامه رئیس اداره تبلیغات جنوب کرج تاکید کرد: در حال حاضر جامعه ایران اسلامی با بحران و هجمه های فرهنگی از سوی دشمنان مواجه است و برای رهایی از این هجمه ها باید مساجد قوی شوند.

حجت الاسلام محبی در ادامه با اشاره به اینکه باید معنویت را در جامعه بگسترانیم، یادآور شد: اعتکاف یک فریضه مستحب است ولی آثار زیادی دارد که پس از برگزاری می توان در میان متقاضیان دید.

محبی بیان کرد: از شهرداری و دیگر دستگاههای اجرای انتظار می رود تا برای برگزاری برنامه های فرهنگی در جامعه تلاش کنند.

وی در پایان گفت: در اداره تبلیغات جنوب کرح تعداد 4 هزار نفر معتکف ثبت نام کرده اند و در اداره تبلیغات شمال کرج 5 هزار نفر ثبت نام کرده اند.

گفتنی است؛ مراسم اعتکاف در 70 مسجد استان البرز برگزار می شود، در این جلسه مسائلی از قبیل تامین امنیت معتکفین در مساجد، وضعیت بهداشتی مساجد، اجرای برنامه های فرهنگی از قبیل پخش فیلم های احیای ارزش های دینی در قالب لوح های فشرده مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان دستگاههای اجرای خلاصه ای از برنامه های خود را در زمینه برگزاری مراسم اعتکاف ارائه کردند.

