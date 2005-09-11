تيم ملي جودوي نابينايان ايران نايب قهرمان جهان شد

به گزارش خبرگزاري" مهر" تيم ملي جودو نابينايان وكم بينايان كشورمان درمسابقات جهاني جودونابينايان كه درشهرسائوپائولو كشور برزيل برگزارشد، در رده بندي تيمي مسابقات موفق به كسب عنوان نايب قهرماني جهان گرديد.
بنابراين گزارش برزيل ميزبان رقابتها اول، ايران دوم و ژاپن به رتبه سوم دست يافت.
گفتني است: قهرمانان جودوي كشورمان فردا ساعت 24 وارد ميهن اسلامي مان خواهند شد.
تيم ملي جودوي نابينايان و كم بينايان كشورمان دررقابتهاي جهاني برزيل نايب قهرمان جهان شد.
به گزارش خبرگزاري" مهر" تيم ملي جودو نابينايان وكم بينايان كشورمان درمسابقات جهاني جودونابينايان كه درشهرسائوپائولو كشور برزيل برگزارشد، در رده بندي تيمي مسابقات موفق به كسب عنوان نايب قهرماني جهان گرديد.
کد مطلب 228502
نظر شما