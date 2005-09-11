  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۰ شهریور ۱۳۸۴، ۱۴:۴۱

تيم ملي جودوي نابينايان ايران نايب قهرمان جهان شد

تيم ملي جودوي نابينايان و كم بينايان كشورمان دررقابتهاي جهاني برزيل نايب قهرمان جهان شد.

به گزارش خبرگزاري" مهر" تيم ملي جودو نابينايان وكم بينايان كشورمان درمسابقات جهاني جودونابينايان كه درشهرسائوپائولو كشور برزيل برگزارشد، در رده بندي تيمي مسابقات موفق به كسب عنوان نايب قهرماني جهان گرديد.
بنابراين گزارش برزيل ميزبان رقابتها اول، ايران دوم و ژاپن به رتبه سوم دست يافت.
گفتني است: قهرمانان جودوي كشورمان فردا ساعت 24 وارد ميهن اسلامي مان خواهند شد.

کد مطلب 228502

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها