بيانيه دبير نهمين جشن سينماي ايران

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر"، محمد مهدي عسگرپور، دبير نهمين جشن خانه سينما به مناسبت برگزاري اين جشن بيانيه اي صادر كرد. متن اين بيانيه از اين قرار است: امشب شاهد برگزاري نهمين جشن سينماي ايران هستيم جشني كه با ياري خداوند وهمت دست اندركاران محترم ودوست داشتني سينما برگزارمي شود.

همانطوركه همگان واقفند مساله مهم جشن سينما معرفي برترين هاي هررشته به انتخاب دست اندركاران سينماست وهرسال تلاش براين است كه شكل بهتري براي انتخاب ها صورت گيرد .

هرچند كه يافتن شيوه اي مقرون به سلامت وصحت مستلزم كاركارشناسي دقيق است ولي اينجانب وهيئت برگزاري جشن درفاصله كمتر از2ماه تا روزجشن سعي درايجاد شاكله اي داشتيم كه برخي ازمشكلات قبل را مرتفع نمايد .

دراين مسيرتجارب گرانقدري نيزكسب شد كه انشاءا.. دراختياربرگزاركنندگان جشن دهم گذارده مي شود .

دراين فرصت كوتاه 51فيلم سينمايي 211فيلم كوتاه 166فيلم مستند و50فيلم انيميشن وعكسهاي فيلم به قضاوت گروهي بالغ بر170نفردردومرحله گذاشته شد وحاصل كارامشب اعلام مي شود .

عليرغم مباحثي كه درخصوص برخي رشته ها وجود داشت لازم مي دانم ازحضورفعالانه داوران محترم كه با همدلي ومهرباني دعوت خانه سينما را پذيرفته ودرامرمهم قضاوت آثارهمكاران خود مشاركت داشتند تشكركنم .

آنچه كه همه ما را نسبت به سينماي ايران متوقع مي سازد اتفاقات برجسته نهفته درتاريخش مي باشد اتفاقاتي كه بدليل عدم كثرت منتهي به يك جريان پايدارومنسجم نشده اما هرچه هست بدرستي دست اندركاران ومخاطبينش را پرتوقع كرده است .

حاصل بيش ازدودهه تلاش خانواده سينما اعم ازدست اندركاران حرفه ها ومديران فرهنگي حول محوردست يابي به سينماي ملي موجب چنان رشدي گرديده كه اكنون سينما به عنوان مهمترين نماد عرصه فرهنگ وهنركشورمان شناخته مي شود والبته اگربگوييم آسيب پذيري سينما نيزازقرارگرفتن درچنين موقعيتي ناشي مي شود سخني به گزاف نگفته ايم .

اما اين موقعيت دشواربه ميزان سختي هايش مي تواند شيريني درپي داشته باشد چرا كه چيزي شيرين ترازآن نيست كه بداني همه ازتوتوقع زيادي دارند .

حال پرسش اين است كه اين سينماي عجيب وغريب درچه موقعيتي قراردارد ؟

سينمايي كه ازنظرحجم توليد جزو چند كشوراول دنياست ولي وضعيت سالنهايش اسف باراست . ازنظرحضوربين المللي سابقه درخشاني پيدا كرده ولي مخاطبين تعريف شده اي درداخل كشورندارد.

اگرسالي بيست يا هفتاد فيلم درآن ساخته شود تفاوت چنداني دراكرانش ايجادنمي شود ودرعين حال دنبال آرزويي چون توليد دويست فيلم درسال نيزهست .

برخي تهيه كنندگانش با وجود اعلام ضررهاي هنگفت بازهم توليد مي كنند وبرخي ازتهيه كنندگان متمولش حتي حاضرنيستند ابزاري كوچك به تجهيزات سينمايي اشان اضافه كنند .

برخي با فيلمسازان كاري عابدانه مي كنند وبرخي سينما را فقط براي تفنن مي دانند .

نظريه پرداز ومديري مي گويد كيفيت ازكميت بالا متولد مي شود وديگري مي گويد كميتي كه مديريت نشود همان بهتركه نباشد .

نقشه كش هايش دائم برروي كاغذهاي كالك نقشه سالن هاي جديد وصندلي هاي فراوان مي كشند وازآن سومطبوعاتش ازتعطيلي مي نويسند .

براستي اين سينما درچه موقعيتي قراردارد؟ آيا بايد نگرانش باشيم ؟ آيا قطارسينما روي ريل خود حركت مي كند ؟ آيا اصلا روي ريلي حركت مي كند ؟ اگرنگرانش شديم بايد با آن چه كنيم ؟ آيا اساسا اگرنگراني هايمان ، عملي خيرخواهانه را درپي نداشته باشد سودي دارد ؟

واقعيت آن است كه اين سينما با ظرفيت هاي كم نظيرش بشدت نيازمند مراقبت است اما چه كنيم كه هروقت فكررسيدگي ومراقبت ازآن مطرح شده مراقبينش درهيبت ناظم ، بيشترنگران منتشرنشدن برخي صداها وتصاويرناهنجاربودند ، وكمتربه كيفيت سينمايي آثارتوجه داشته اند، رويكردي كه اتفاقا هميشه مروج سطحي نگري بوده است .

آيا وقت آن نرسيده كه خودخواهي هاي سياسي مان را كناربگذاريم وبه سينما به عنوان يك زبان رسا وپرنفوذ احترام بگذاريم ؟

سينما به مراقبت نيازدارد ، مراقبتي مشفقانه اما بدانيم كه اين مراقبت دائره المعارف ويژه خود را مي خواهد .

پيشخوان فرهنگي مان درمقابل طوفان ماهواره ها وتوليدات غيرملي بشدت دچاركاستي است وكمترقدرآن چه داريم را مي دانيم .

اينكه هرازگاهي با آثاري مواجه مي شويم كه مخاطبين جديد ويا ازدست رفته اي را به سينما معرفي مي كند را جدي بگريم موضوعي كه دائم به ما هشدارمي دهد كه نقطه پرش خوبي براي حركت به سمت سينماي ملي فراهم آورده است اما تعريف ناقص ومخدوش ازمخاطبين كه متاسفانه براي برخي ازمديران فرهنگي به باورتبديل شده است فرصت ها را يكي ازپس ديگري تلف مي كند تا موقعي ديگروتلاش خودجوشي ديگر .

ازيك سوتعريف ناقص وكاسبكارانه برخي دست اندركاران ازمردم ومخاطب وازسوي ديگراستفاده جشنواره هاي بين المللي ازسينماي كشورمان بعنوان تزئين ويترين هايشان دوآفت جدي فرا روي شكل گيري سينماي ملي ما شده است .

آيا وقت آن نرسيده ما نيزچون برخي كشورهاي آسيايي ازسينماي كاردستي وارجشنواره پسند عبوركرده وبا ارتقاء استاندارد حرفه اي خود چشم به بازارهاي گسترده جهاني داشته باشيم .

پرواضح است كه سينما به آثارمختلف براي سلائق مختلف نيازمند است وقرارهم نيست سينما به دانشكده فلسفه وادبيات تبديل شود اما شرط انصاف آن است كه حتي براي توليد موضوعات سبك مايه هم نبايد كم فروشي كرد . پديده اي كه سخت دامان سينماي ايران را گرفته است .براي رسيدن به نقطه اي بهترشرط عقل اين است كه دولت به نمايندگي ازمردم به دقت مراقب حقوق مصرف كنندگان باشد وخانه كه دولت به نمايندگي ازمردم به دقت مراقب حقوق مصرف كنندگان باشد وخانه سينما حفظ وارتقاء استانداردهاي فني وحرفه اي را مهم ترازهرمسئله ديگربداند .

حال كه دولت جديد با اعلام دغدغه هاي فرهنگي سعي درتبين فرهنگ وهنرملي دارد فرصت را بايد مغتنم دانسته وازتمامي ظرفيت هاي موجود درسينما براي ارتقاء سطح كيفي وكمي بهره برد .

همه بايد سهم خود را دردست يابي به سينماي ملي بپردازيم .

ازحضورهمه عزيزاني كه سينما مساله اصلي آن هاست تشكرمي كنم . ازآقاي مهندس حيدريان هم كه درطول دوره مسئوليتشان تلاش هاي زيادي براي ارتقاء سطح سينماي كشورمتحمل شدند تشكركرده وبرايشان درهرجايي كه تقديرشان بود آرزوي موفقيت دارم.

به آقاي مهندس جعفري جلوه نيزخوشامد مي گويم ايشان باعث شدند مراسم ما حدود 3 دقيقه زودترتمام شود . قبل ازمسئوليت جديدشان قراربود ازايشان به عنوان شخصيتي كه درطول سالهاي متمادي ودرهرموقعيتي حامي سينماي ايران بودند دراين مراسم تقديرنماييم ولي چه كنيم كه تقديرشان اين بود كه ازاين پس به طورمستقيم حامي سينماي ايران باشند . براي ايشان هم آرزوي موفقيت دارم .