به گزارش خبرنگار مهر، صبحها با مهیبترین صدای ممکن از خواب بلند میشود. صدای استارت زدن و روشن شدن کامیون. حتی از تخت خواب خودش میتواند بوی دودی که کامیون در کوچه به پا کرده را احساس کند.
چند دقیقهای که میگذرد تا کامیون آقای همسایه گرم شود، برایش چند سال میگذرد. هوا هنوز گرگ و میش است و زمان زیادی به ساعت بیداریاش مانده اما دیگر خواب به چشمانش نمیرود. زندگی کردن در همسایگی یک راننده کامیون از مصائبی است که شیرینی خواب و آسایش را از او گرفته است.
قم یک شهر مرکزی است. شهری که شاهراه مواصلاتی 17 استان کشور خوانده میشود. پس عجیب نیست اگر حمل و نقل کالا و سوخت با وسایل نقلیه سنگین یکی از شغلهای ریشهدار و پرطرفدار در این شهر باشد.
در هر محله و کوچهای که نگاه کنی، یک یا چند راننده کامیون خواهی دید که روزها را در سفرند و شبها را میخواهند کنار خانواده استراحت کنند. گاهی هم مسافرتهای چند روزه لازم است تا بار را به مقصد برسانند و در ازای آن چند روزی هم میخواهند استراحت کنند. همین میشود آغاز دردسر همسایهها و اهل محل.
زهرا احمدی در یکی از فرعیهای خیابان توحید زندگی میکند. او درباره مشکل رفت و آمد کامیونها میگوید: با اینکه کوچه بسیار باریکی داریم اما 3 نفر از همسایهها ماشین سنگین داخل کوچه پارک میکنند و این موضوع عبور و مرور ما را دچار مشکل کرده است.
سعید حسنزاده هم که در یکی از خیابانهای منطقه 3 زندگی میکند با اشاره به تصادف یک کامیون و کشته شدن یک نفر در سال گذشته میگوید: شهر قم برای خودروهای معمولی هم ظرفیت کافی ندارد و بسیاری از خیابانها باریک و مشکلزا هستند. در چنین شرایطی عبور و مرور کامیونها وضع را بدتر کرده است. پلیس هم برخورد قاطعی با این افراد نمیکند و به راحتی در گوشه و کنار رفت و آمد کرده و هر جا که بتوانند پارک میکنند.
قم یکی از شهرهایی است که کشتگان ترافیکی بیشتری نسبت به شهرهای دیگر با جمعیت یکسان دارد. بخشی از این مشکل به حضور موتورسواران و مراعات نکردن قانون توسط آنها برمیگردد اما قسمتی از این خطرات ترافیکی داخل شهر مربوط به حضور خودروهای سنگین است. موضوعی که تاکنون حساسیت خاصی در نیروی انتظامی به وجود نیاورده است.
سختگیری بیفایده است
رئیس پلیس راهنمایی رانندگی استان قم سختگیری در زمینه ورود و خروج خودروهای سنگین به محدوده شهر را بی فایده میداند. او هم البته به مشکلاتی که حضور این خودروها برای مردم به وجود آورده اذعان دارد.
سید کرمالله حسینی، میگوید اینکه بگوییم خودروی سنگین به هیچ وجه در شهر وارد نشود، قابل اجرا نیست چرا که پارکینگهای مورد نیاز اطراف شهر برای این خودروها تعبیه نشده.
وی افزود: وقتی ما زیرساختهای مورد نیاز برای ساماندهی به وضعیت این خودروها را به وجود نیاوردهایم، چطور میتوانیم محدودیت بیش از حد برایشان قرار دهیم؟
رئیس پلیس راهنمایی رانندگی قم با اشاره به وظیفه شهرداری در ساماندهی به مشاغلی از این دست و ایجاد زیرساخت برای اجرای کامل قانون اظهار کرد: در شرایط کنونی تنها کاری که ما میتوانیم انجام دهیم، ممانعت از ورود خودروهای سنگین به خیابانهای پرترافیک است؛ مگر زمانی که زیرساختهای لازم در اطراف شهر ایجاد شده و شرایط برای پارک خودرو در مکانی مناسب فراهم شود.
ایجاد شهرکهای خدمات خودرویی
سخنگوی شورای اسلامی شهر قم هم در گفتگو با خبرنگار مهر، وظیفه شهرداری در زمینه ساماندهی مشاغل را تائید میکند.
عباس ذاکریان، با اشاره به اینکه در حال حاضر سازمان میادین میوه و ترهبار و ساماندهی مشاغل شهرداری متولی این کار است، افزود: طبیعی است که در این حوزه باید شهرداری برنامه داشته باشد و به گونهای این مشاغل را در مناطق مختلف شهر ساماندهی کند که کمترین مزاحمت را برای شهروندان داشته باشند و در عین حال خدمات خود را ارائه دهند.
وی ادامه داد: شهرک صنوف نزدیک به 20 سال پیش برای پاسخ به همین نیاز به وجود آمده بود که البته کار در طول این سالها بسیار کند پیش رفت اما اخیراً روند خوبی گرفته است.
رئیس کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین شورای اسلامی شهر ابراز داشت: این گام اول است اما باید گفت ما نسبت به بسیاری از کلان شهرها عقب هستیم و باید سرعت خود را در زمینه ساماندهی به صنوف مزاحم افزایش دهیم. مشاغلی که چهره شهر را مخدوش کرده یا برای مردم مزاحمت ایجاد میکنند باید به نوعی از محل زندگی مردم دور شوند.
وی با اشاره به اینکه ساماندهی مشاغل خدمات خودرویی هم باید به سرعت اتفاق بیفتد گفت: پیشنهاد شورای اسلامی شهر این بود که در 4 ورودی شهر، شهرکهای خدمات خودرویی ایجاد شود که در این راستا یک مطالعات اولیه توسط سازمان میادین انجام شده است.
سخنگوی شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اینکه این کار از اولویتهای جدی شهر است اظهار داشت: اگر در زمینهای بزرگی با همین کاربری در ورودیهای شهر به شهرداری واگذار شود میتوان این خدمت را در مدت کمی انجام داد.
وی تاکید کرد: اگر این مراکز در 4 ورودی شهر باشند دسترسی مردم مورد خدشه وارد نمیشود چرا که اگر یک سوی شهر این اتفاق بیفتد، خودش موجب افزایش سفرهای درون شهری خواهد شد.
اعمال قانون را نمیشود تعطیل کرد
وی با تاکید بر لزوم ساماندهی خودروهای سنگین افزود: اینها افرادی هستند که در سطح شهر زندگی و کار میکنند و باید برای آنها برنامهریزی شود.
ذاکریان گفت: طبق قانون ورود کامیون به داخل شهر ممنوع است و علائم راهنمایی و رانندگی نیز این هشدار را میدهد اما این رفتار به چند علت در میان مردم شکل نگرفته.
وی با اشاره به دخالت 3 عامل در تغییر رفتارهای مردم ابراز داشت: یکی از این عوامل، اصلاح ساختار است و ایجاد زیرساختهای مورد نیاز. عامل دیگر سختگیریهای قانونی است. عامل آخر هم فرهنگسازی. باید هر سه با هم انجام شود که تغییر رفتار در مردم دیده شود.
وی تصریح کرد: قطعاً پارکینگ خودروهای سنگین باید خارج از محدوده شهر ایجاد شود تا مزاحمت برای شهروندان به وجود نیاورد اما نکته اینجاست که ما زمینی در این مناطق نداریم. زمینهای خارج شهر یا مالک خصوصی دارد، یا در مالکیت منابع طبیعی و مسکن و شهرسازی است که آنها هم باید در این امر با شهرداری مشارکت کنند.
ذاکریان ادامه داد: یکی از معضلاتی که در قم داریم و کمتر شهری در آن دخیل است این است که شهرداری قم هیچ زمینی در اختیار ندارد. واقعیت این است که باید اطراف شهر زمینهایی در اختیار ما باشد برای ساماندهی مشاغل و پارکینگهای وسایط نقلیه سنگین. اگر این زمینها تأمین شود با مشارکت خود اصناف در زمان کمی میتوان این زیرساختها را به وجود آورد.
سخنگوی شورای اسلامی شهر افزود: بعد از ایجاد این پارکینگها هم باید اعمال قانون به شدت از سوی نیروی انتظامی پیگیری شود تا معضل به طور کامل برطرف شود.
رئیس کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین با اشاره به اینکه باز هم به این بهانه نمیشود شهر را رها کرد گفت: در حال حاضر یکی از معضلات اصلی ما تصادفات درون شهری است. آمار کشتههای ترافیکی و مصدومان در شهر ما بسیار بالا است و با شهرهایی که جمعیت یکسانی دارند، تفاوت بسیار دارد.
وی یکی از دلایل این موضوع هم تردد کامیونها در شهر دانست که باید آن را محدود کرد.
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زینب آخوندی
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