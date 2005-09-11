عكس هاي نمايش "پنجره ها" به نمايش گذاشته شد

" مسعود پاكدل "، عكاس سينما و تئاتر و صاحب اثر دراين نمايشگاه گروهي، درگفت وگوبا خبرنگار تجسمي "مهر"گفت : 48 عكس از تمرينات و صحنه تئاتر " پنجره ها " دراين نمايشگاه وجود دارد كه درونمايه آنها همان طور كه ميدانيد مربوط به نمايش اين تئاتر است .

وي افزود: عكاسي تئاتر، گونه اي مجزا در رشته عكاسي به شمارمي رود. به اين صورت كه سبك وسياق خودش را درحين كاردارد. من به همراه "شكوفه هاشميان" تصميم به برگزاري چنين نمايشگاهي گرفتيم. به اين ترتيب كه من از صحنه تئاتر "پنجره ها" عكاسي كردم و "شكوفه هاشميان" از تمرينات پشت صحنه .

اين عكاس تصريح كرد: از من مي پرسيد كه چرا نمايشگاه هايي از اين دست درگالري ها كمتر برگزارمي شود؟ درپاسخ بايد بگويم كه اين نوع عكاسي كاملا تخصصي است و كاربردهاي عكاسي عام را ندارد. بنابراين نمايشگاه هاي عكاسي فيلم و تئاتر، نسبت به عكاسي عام داراي مخاطب محدود تر است.

" پاكدل " گفت : با اين وجود مي توانم بگويم امروز عكاسي درحيطه تئاتر، پيشرفت خوبي كرده است و من اميدوارم در آينده نيز اين پيشرفت بيشتر شود و هنر عكاسي تئاتر ارتقاء يابد .

در نمايشگاه عكس تئاتر " پنجره ها " 48 عكس رنگي از اين دو عكاس به چشم مي خورد. قطع اين عكس ها ، 50 در 70 است و صحنه هايي از تئاتر " پنجره ها " را به تصوير مي كشد.

گفتني است ، اين نمايشگاه عكس، تا اواخرشهريورماه، در سالن انتظار تئاتر شهر ادامه دارد .