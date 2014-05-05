راه اندازی بیمارستان تخصصی زنان در اردبیل پیگیری می شود

فرهاد پورفرضی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: قرار بود بیمارستان یکی از دانشگاه های مرکز استان به منظور ایجاد این مرکز درمانی مورد استفاده قرار گیرد.

وی افزود: در حال حاضر تائید قطعی آن از سوی مسئولان استانی و همچنین مسئولان دانشگاه در دست بررسی است.

به گفته پورفرضی این بیمارستان در نظر دارد خدمات تخصصی ویژه زنان از جمله بارداری، مشاوره، خودمراقبتی و بیماری های زنان را پوشش دهد.

وی با بیان اینکه بر خلاف سرطان هایی مانند معده سرطان رحم در این استان کمترین شیوع را دارد، اضافه کرد: در عین حال وجود بیمارستان تخصصی برای بیماری های زنان ضرورت دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان بخشی از این ضرورت را به دلیل مراجعه پی در پی اتباع آذری برای درمان عنوان کرد و افزود: اردبیل قابلیت تبدیل شدن به قطب درمان شمال غرب کشور را دارا است.

کاهش محسوس آمار مرگ و میر نوزادان

پورفرضی اضافه کرد: در سال های اخیر به ویژه بعد از انقلاب بهداشت عمومی زنان و کودکان با افزایش چشمگیری همراه بوده است.

وی با بیان اینکه قبل از انقلاب آمار مرگ و میر نوزادان 24.9 در هزار تولد بود، اضافه کرد: این رقم در بعد از انقلاب به 8.81 درهزار تولد رسیده است.

به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان مرگ و میر نوزادان زیر یکسال نیز از 35.7 به 13.22 در هزار تولد رسیده است.

وی افزود: مرگ و میر کودکان زیر پنج سال نیز از 44.7 به 16.12 در هزار تولد کاهش یافته است.