سينماهاي بريتانيا آگهي مذهبي نشان مي دهند

به گزارش خبرنگار سينمايي مهر، در آگهي 60 ثانيه اي ترويج دين مسيحيت كه به زودي در سينماهاي سراسر بريتانيا به نمايش درخواهد آمد، يك فوتباليست به همراه يك مدل و يك ورزشكار ديگر درباره دوره اي آموزشي موسوم به آلفا صحبت مي كنند. به نوشته شماره روز شنبه روزنامه ديلي تلگراف، برنامه آلفا به ده هفته برگزار خواهد شد و شركت كنندگان در آن با مقدمات آيين مسيحيت آشنا مي شوند.

آگهي تبليغاتي آلفا را شركت ماب ساخته كه معمولاً براي شركت هاي بزرگي چون لوازم صوتي و تصويري سوني و لوازم ورزشي نايكي آگهي هاي تبليغاتي مي سازد. عده اي معتقدند اين نخستين آگهي مذهبي در تاريخ رسانه هاي بريتانيا است. انتظار مي رود بيش از دو و نيم ميليون نفر از مردم كشور آگهي مذكور را در سينماها ببينند.



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