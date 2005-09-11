نظاميان كره جنوبي در عراق آماده جنگ عليه كره شمالي مي شوند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، روز نامه دولتي "مينجو جوسن" كه در پيونگ يانگ منتشر مي شود، از كره جنوبي خواست اقدامات بي مسئولانه را كه موجب صدمه به همشهريان خود در كره شمالي مي شود، متوقف كند .



اين روزنامه در گزارش خود نوشت : عمليات هاي نظامي كه كره جنوبي درعراق انجام مي دهد، طبق استراتژي آمريكا (حمله نظاميان آمريكايي از هوا و دريا و حمله كره جنوبي از زمين ) براي حمله به كره شمالي مي باشد.



روزنامه مينجوجوسن، از سئول خواست به سرعت نيروهاي خود را از عراق خارج كند .



كره جنوبي پس از كشورهاي آمريكا و انگليس بيشترين نيرو را كه در حدود 3200 تن است، در شهر اربيل مستقر كرده است كه وظيفه كمك رساني و بازسازي را در عراق برعهده دارند .

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