  1. حوزه و دانشگاه
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۹:۵۵

توکلی خبر داد:

انتشار اسامی معرفی شدگان دکتری در عصر امروز/ 12 هزار و 188 نفر قبول می‌شوند

انتشار اسامی معرفی شدگان دکتری در عصر امروز/ 12 هزار و 188 نفر قبول می‌شوند

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور از انتشار اسامی معرفی شدگان کنکور نیمه متمرکز دکتری سال 93 برای بررسی سوابق علمی، پژوهشی و مصاحبه تخصصی در بعداز ظهر امروز خبر داد و گفت: 27 هزار و 485 نفر در این مرحله معرفی شده اند.

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اسامی 27 هزار و 485 نفر از داوطلبان کنکور نیمه متمرکز دکتری سال 93 امروز بعداز ظهر منتشر می شود و افراد در یک یا حداکثر 5 کدرشته محل معرفی شده اند که باید برای بررسی سوابق علمی، پژوهشی و مصاحبه تخصصی به دانشگاه هایی که معرفی شده اند مراجعه کنند.

وی افزود: هزینه بررسی سوابق علمی، پژوهشی و مصاحبه تخصصی از سوی دانشگاه ها اعلام می شود و داوطلبان باید با مراجعه به سایت هر دانشگاه از شرایط آن مطلع شوند.

توکلی خاطرنشان کرد:  ظرفیت پذیرش دوره دکتری سال 93 تعداد 12 هزار و 188 نفر اعلام شده است.

کد مطلب 2285122

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