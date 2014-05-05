دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اسامی 27 هزار و 485 نفر از داوطلبان کنکور نیمه متمرکز دکتری سال 93 امروز بعداز ظهر منتشر می شود و افراد در یک یا حداکثر 5 کدرشته محل معرفی شده اند که باید برای بررسی سوابق علمی، پژوهشی و مصاحبه تخصصی به دانشگاه هایی که معرفی شده اند مراجعه کنند.

وی افزود: هزینه بررسی سوابق علمی، پژوهشی و مصاحبه تخصصی از سوی دانشگاه ها اعلام می شود و داوطلبان باید با مراجعه به سایت هر دانشگاه از شرایط آن مطلع شوند.

توکلی خاطرنشان کرد: ظرفیت پذیرش دوره دکتری سال 93 تعداد 12 هزار و 188 نفر اعلام شده است.