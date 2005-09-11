بازبيني نمايش هاي دومين جشنواره سراسري تئاتر تك دركرج آغاز شد

مسئول ستاد خبري و تبليغاتي دومين جشنواره سراسري تئاتر تك در گفت وگو با خبرنگار گروه فرهنگ و هنر خبر گزاري "مهر" در كرج گفت : از بين 260 متن كه از سراسر كشور به دبيرخانه ارسال شده بود 74 متن از سوي داوران پذيرفته شده اند كه هيأت بازبيني از ميان آن ها 16 نمايش را انتخاب كرده و اين آثار به بخش مسابقه دومين جشنواره سراسري تئاتر تك معرفي خواهند شد .

بنا به اين گزارش ، سيد عبدالرضا ناظري اضافه كرد : بازبيني نمايشنامه هاي متقاضي شركت در اين جشنواره از 25 شهريور ماه آغاز شده وتا 15 مهر ماه ادامه خواهد داشت .

گفتني است؛ دومين جشنواره سراسري تئاتر تك از تاريخ 22 تا 26 آبان ماه سال جاري در كرج برگزار خواهد شد .