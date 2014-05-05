  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۹:۵۵

معاون نعمت‌زاده به مهر اعلام کرد:

صادرات از واردات پیشی گرفت/ 100 درصد ارز صادراتی در بازار فروخته شد

صادرات از واردات پیشی گرفت/ 100 درصد ارز صادراتی در بازار فروخته شد

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه در ماه گذشته صادرات از واردات پیشی گرفته است، گفت: صادرکنندگان 100 درصد ارز حاصل از صادرات خود را در بازار فروختند.

ولی اله افخمی راد در گفتگو با مهر در خصوص وضعیت فعلی پورتال ارزی و رصد ارز صادرکنندگان از سوی دولت برای اطمینان از ورود آن به بازار گفت: پورتال ارزی برای شرایط خاصی طراحی شده بود که اختلاف قیمت ارز وجود داشت و این احتمال بروز می کرد که اختلاف قیمت، سبب عدم ورود ارز حاصل از صادرات به بازار شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در ماه فروردین گذشته، صادرات به کشور از میزان واردات فزونی یافته است و ارز مورد نیاز برای واردات به نوعی از صادرات تامین شده است.

وی تصریح کرد: هم اکنون صادرکنندگان 100 درصد ارز خود را وارد چرخه اقتصادی کشور می کنند و دلیلی نیز ندارد که این کار را انجام ندهند.

افخمی راد با بیان اینکه هم اکنون نباید دست و پای صادرکنندگان را با مسائلی همچون پورتال ارزی بست، گفت: تا جایی که امکان دارد باید به سمت اقتصاد آزاد حرکت کنیم، چراکه اقتصاد آزاد همان اقتصاد مقاومتی است.

کد مطلب 2285133

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها