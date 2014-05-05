فرحناز نظری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص حمایت از بیماران مبتلا به ایدز گفت: جذب و آشنایی افراد اچآیوی مثبت با یکدیگر و ارائه آموزشهای شغلی و مهارتی به آنان از جمله مهمترین اهداف راهاندازی باشگاه مثبت در قزوین بوده که خدمات مختلفی به بیماران اچآیوی در زمینههای سلامت روان، خانواده و مهارتهای آموزش شغلی در این باشگاه به این بیماران ارائه میشود تا آنان توانمند شوند.
این کارشناس ادامه داد: همچنین این باشگاه به بیماران یاد شده مشاورهای لازم مانند استفاده از باورهای دینی، آشکارسازی وضعیت ابتلا، شیوه مواجه با انگ و تبعیض، افسردگی، شرمندگی، اعتیاد، عوارض روانی عفونت و مرگ و تقویت وابستگیهای اجتماعی و گروهی ارائه میدهد تا آنان کمتر دچار تهدیدهای این بیماری در جامعه شوند.
کارشناس پیشگیری از ایدز اداره کل بهزیستی استان قزوین عنوان کرد: خدمات مختلفی نیز در زمینه جسمی با هدف ارتقای سطح سلامت آنان در باشگاه یاد شده به افراد اچآیوی ارائه میشود که پایبندی به درمان آگاهی در مورد غفلتهای همراه با تغذیه، سبک زندگی، آزمایشهای دورهای، مقاومت داروئی، آگاهی در مورد درمان، عوارض درمان و نظایر اینها از جمله این خدمات است.
وی اظهارداشت: هنگامی که فردی به این بیماری مبتلا میشود، تأثیرات قابل توجهی روی روابط او با سایر اعضای خانواده میگذارد که این باشگاه در این زمینه به افراد اچآیوی با جلب مشارکت خانواده افراد اچآیوی مثبت و حمایت از آنان خدمات مختلفی ارائه میدهد.
این مسئول کرد: افرادی که مبتلا به بیماری اچآیوی هستند به مرکز شهید بلندیان مراجعه کردند که باشگاه مثبت در این مکان به آنان معرفی میشود تا در صورت تمایل با گرفتن نامه از این مرکز به باشگاه یاد شده معرفی شوند.
نظری تصریح کرد: ارائه خدمات در مراکز بهداشتی و درمانی به افراد مبتلا به اچآیوی وجود ندارد، که برای دسترسی راحتتر این خدمات به این افراد، باشگاه مثبت راهاندازی شده و آنان میتوانند با عضو شدن در این باشگاه از خدمات آن در راستای توانمند شدن و حفظ سلامت خود بهرهمند شوند.
این کارشناس یادآور شد: افراد مبتلا به اچآیوی میتوانند با عضو شدن در باشگاه مثبت از خدمات این مؤسسه در راستای توانمند شدن استفاده کنند که تاکنون 50 نفر عضو این باشگاه شدند و عضویت آنان داوطلبانه و غیراجباری بوده است.
وی با اشاره به اینکه باشگاه مثبت زیر نظارت اداره کل بهزیستی استان قزوین به یک مؤسسه مردم نهاد در قالب مؤسسه همیاران سلامت روان مینودر واگذار شده است، عنوان کرد: این باشگاه خدمات لازم را به صورت رایگان به بیماران ایدز ارائه میدهد.
کارشناس پیشگیری از ایدز اداره کل بهزیستی استان قزوین خاطرنشان کرد: باشگاه مثبت با توجه به شرایط اعتباری و بیماران مبتلا به اچآیوی فقط در مرکز قزوین دایر شده است و به این بیماران خدمات ارائه میدهد.
فرحناز نظری در پایان این گزارش گفت که بهزیستی قزوین برنامههای مختلفی در کنترل از بیماری ایدز انجام میدهد تا از شیوع این بیماری در جامعه پیشگیری کند ولی امروز عصر ارتباطات است و استفاده از اطلاعات با روشهای نوین آسان شده و دیگر کسی نمیتواند بهانهای در خصوص عدم آگاهی از بیماری یاد شده داشته باشد و همه قشرهای مختلف جامعه میتوانند با بهرهگیری از این اطلاعات خود را در برابر آن بیمه کنند.
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