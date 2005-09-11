نخستين كنسرت اسلامي با پيام همدردي با قربانيان تروريسم آغاز شد

به گزارش خبرنگار هنري مهر، سازمان دهندگان اين رويداد بين المللي روز گذشته و همزمان با برپايي نخستين كنسرت اين مجموعه در شهر مسكو روسيه، جزييات آن را اعلام كردند. بر اين اساس، از روز چهاردهم و پانزدهم سپتامبر چند كنسرت در شهر ماخاچ قلعه، مركز جمهوري داغستان در قفقاز شمالي، برگزار مي شود و شهر ساراتف در حاشيه رود ولگا هم ميزبان كنسرت نهايي خواهد بود.

برنامه ريزان كنسرت هاي اسلامي در روسيه كه عنوان "خدا زيبايي را دوست دارد" را براي آن انتخاب كرده اند، هدف از برگزاري اين رويداد هنري كم سابقه را نشان دادن مخالفت دين اسلام با خشونت و تروريسم عنوان كردند. قرار است اجراكنندگان كنسرت ها در برنامه هاي خود ياد قربانيان حملات تروريستي يازده سپتامبر به نيويورك را گرامي بدارند. گرامي داشت ياد قربانيان گروگانگيري خونين مدرسه بسلان روسيه و ساير قربانيان تروريسم در سال هاي اخير هدف ديگر برپايي اين كنسرت هاست. ضمناً بخشي از عوايد اين رويداد مهم هنري هم به ساكنان بسلان در اوستياي شمالي اهدا خواهد شد.



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