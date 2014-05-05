80 درصد معتکفان سال گذشته لرستان بانوان بودند

حجت الاسلام سعید مهدوی امین در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه سال گذشته 15 هزار معتکف در سراسر استان داشتیم، اظهار داشت: 12 هزار نفر از این تعداد معتکفان خانم بودند.

وی با بیان اینکه بنا بر آمار تهیه شده 80 درصد معتکفان سال گذشته را بانوان تشکیل داده اند، تصریح کرد: همچنین بیش از 70 درصد معتکفان سال گذشته جوانان بوده اند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان لرستان در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه 130 مسجد برای ایام اعتکاف سالجاری در نظر گرفته شده است، از ادارات و دستگاه های اجرایی مختلف خواست برای برگزاری هرچه بهتر مراسم اعتکاف به سازمان تبلیغات اسلامی کمک کنند.

حجت الاسلام مهدوی امین از ماه رجب به عنوان ماه خداوند، عبادت و اعتکاف یاد کرد و افزود: ماه رجب مقدمه ای برای ماه شعبان و ماه شعبان مقدمه ای برای ماه پرفیض و برکت رمضان است.

وی با بیان اینکه سه ماه رجب، شعبان و رمضان را باید فصل نیایش نامید، یادآور شد: باید شرایطی فراهم شود که مردم از همه برکات و ظرفیت های ماه رجب نهایت استفاده را ببرند.