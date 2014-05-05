بیشترین شکایت مازندرانیها از گرانفروشی است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین اصغرزاده صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با عنوان اینکه، 700 مورد گزارش بصورت تلفنی اعلام شد، گفت: از مجموع گزارشهای دریافتی 741 مورد مربوط به گرانفروشی بوده است.

وی اظهار داشت: 203 مورد از گزارشها بصورت کتبی و 17 مورد نیز بصورت حضوری بوده است و 89 مورد از تخلفات مربوط به تقلب بوده است.

اصغرزاده، شمار تخلفات مربوط به عدم درج قیمت را 53 مورد بیان کرد و از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هر گونه تخلف اقتصادی مراتب را به این سازمان و سامانه 124 اعلام کنند.

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران یادآور شد: میوه و سبزی، خواربار، انواع نان و میوه، حمل و نقل مسافر و ... بیشترین کالاها و خدمات مورد تخلف بوده است.