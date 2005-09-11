كشته و زخمي شدن چهار سرباز انگليسي در بصره / آغاز عمليات طوفان ارتش آمريكا در شهر الرطبه

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، سرگرد استيفان هارلي سخنگوي نيروهاي انگليسي درشهربصره با بيان اين مطلب افزود: براثر انفجار يك بمب دست ساز برسر راه خودرو گشتي حامل نظاميان انگليسي در شهر بصره، يك تن كشته و سه تن ديگر مجروح شدند.

ارتش آمريكا نيز در بيانيه اي اعلام كرد: عمليات جستجو براي يافتن عناصر گروه القاعده در شهرالرطبه در مركز استان الانبار واقع در غرب عراق آغاز شد.

اين بيانيه افزود : عمليات موسوم به "طوفان" ارتش آمريكا در نخستين ساعت امروز با هدف سركوب تروريست هاي القاعده كه در اين منطقه فعاليت مي كنند ونيز سرنگوني حاميان آنها در شهر الرطبه و محدوه آن آغاز شده است .

ارتش آمريكا در بيانيه خود چنين آورده است كه عناصر گروه القاعده اقدامات رعب آورو كشتار در منطقه مذكور را تشديد كردند و موفق شدند به آساني دست به حملاتي برضد شهروندان و نيروهاي عراقي و نيروهاي چند مليتي بزنند .

همچنين ارتش آمريكا طي بيانيه اي ديگر كشته شدن يك نظامي اين كشور را بر اثر انفجار بمب دست ساز در شهر سامرا در شمال بغداد تاييد كرد .

براساس اين بيانيه،خودرو حامل نظاميان آمريكايي كه از مجموعه گروه ضربت است، درشهر سامرا با يك بمب دست ساز برخورد كرد و منفجر شد كه دراين انفجار دو نظامي آمريكايي نيز زخمي شدند.

بدين ترتيب با كشته شدن اين سرباز آمريكايي شمارتلفات وزارت جنگ آمريكا (پنتاگون) از زمان حمله به عراق تاكنون بالغ هزار و 884 تن رسيده است.

خبر ديگر اينكه ، امروز يك عضو شوراي استان ديالي به همراه سه تن از محافظانش هدف حمله افراد مسلح قرار گرفتند و زخمي شدند.

يك منبع پليس بعقوبه با بيان اين مطلب افزود : افراد مسلح ناشناس مجيد علي عضو شوراي استان ديالي و سه تن از محافظانش را هنگامي كه عازم محل كار خود در بعقوبه بودند، هدف تيراندازي قرار دادند.

از سوي ديگر هلال احمر عراق امروز از وضعيت اسفبار انساني در شهر تلعفر در شمال عراق عميقا ابراز نگراني كرد.



دربيانيه هلال احمرعراق با اشاره به كوچ اجباري شمار زيادي ازساكنان اين شهرتا پيش ازعمليات گسترده نيروهاي آمريكايي، وضعيت كنوني شهر تلعفر را وخيم اعلام كرده است.

هلال احمرعراق تخمين زده است كه حدود 5 تا 7 هزارشهروند عراقي شهر تلعفررا ازبيم حمله نظاميان آمريكايي ترك كردند.

خبر ديگراينكه سرلشگر عدنان عبدالحمزه افسر بلند پايه كه دروزارت كشور عراق فعاليت مي كند، هدف تيراندازي افراد مسلح ناشناس در غرب بغداد قرار گرفت و زخمي شد.