ايران در شاخص توسعه انساني نود و نهم شد

به گزارش خبرنگار اقتصادي"مهر"، يوشوئه شوئه در نشست خبري كه صبح امروز در دفتر برنامه عمران سازمان ملل در تهران برگزار شد، با ارائه مطالبي پيرامون گزارش توسعه انساني سال 2005 ميلادي ،افزود: ايران با دوپله صعود در ميان 177 كشور جهان به رتبه 99 در زمينه شاخص هاي توسعه انساني دست يافته است.

وي وضعيت ايران ازلحاظ شاخص هاي توسعه انساني را اميدوار كننده توصيف كرده واظهارداشت: ايران در زمينه خدمات بهداشت عمومي و تحصيلات ابتدايي براي دختران و پسران موفقيتهاي خوبي داشته وبه نظر مي رسد تا سال 2015 به اهداف سند هزاره دست پيدا كند.

شوئه با اشاره به چالش هاي موجودي كه بر سرراه توسعه انساني دركشورقراردارد،خاطرنشان كرد:مبارزه با بيماري هايي چون ايدز و حفظ محيط زيست چالش هاي پيش روي ايران به شمارمي روند.

به گفته وي گزارش توسعه انساني سال 2005 با عنوان " نقطه عطف همكاري بين‌المللي امداد رساني ، تجارت و امنيت در يك دنياي نابرابر" منتشر شده است.

شوئه مفهوم توسعه انساني را بسيار فراتر از چند شاخص باسوادي، بهداشت و مفاهيم ديگر دانست وافزود:توسعه انساني مفاهيم گسترده‌تري چون آزادي، كرامت انساني و نقش انسانها را در اين توسعه در بر مي‌گيرد.

وي تصريح كرد: رهبران جهان در سال 2000 ميلادي در اجلاس جهاني گرد آمدند و متعهد شدند تلاش كنند كشورهايشان به اهدافي دست پيدا كنند كه به اهداف توسعه هزاره معروف شد.

شوئه ادامه داد: يك سال پس از امضاي اعلاميه جهاني، تمامي كشورها برنامه اجرايي خود را براي دستيابي به اهداف توسعه هزاره تدوين و ارايه كردند و اكنون اين سوال مطرح است كه كشورها در دستيابي به اهداف هزاره تا چه حد موفق بوده‌اند.

شوئه افزود: گزارش سال 2005 درخواست تغييرات عميقي را در زمينه تجارت بين‌المللي و امنيت بين‌المللي مطرح مي‌كند و از كشورها مي‌خواهد در امر امدادرساني به كشورهاي نيازمند تسريع كنند.

وي گفت: اين گزارش مي‌خواهد در عرصه سياستهاي تجاري فقر محور باشد و در زمينه امنيت جهاني به ساختن صلحي دراز مدت و پايدار اقدام كند.

جانشين نماينده سازمان ملل از همكاري دفتر برنامه عمران سازمان ملل با كشور ايران در زمينه پروژه‌هاي مختلف حكومت‌ داري، حقوق بشر، فقرزدايي ، حفظ محيط زيست ، پيشگيري از بلاياي طبيعي، توانمندسازي زنان و جلوگيري از بيماري ايدز خبرداد.

شوئه تاكيد كرد: هفته گذشته مدير جهاني گزارش توسعه انساني اعلام كرد جهان در حال حاضر از منابع و توان كاملي براي دستيابي به اهداف هزاره بر خوردار است ، اما اگر روند كنوني ادامه پيدا كند، بسياري از كشورها به اين اهداف دست پيدا نخواهند كرد.

وي سال 2005 را سال بسيار مهمي براي تمام كشورهاي جهان دانست وافزود: براي رسيدن به اهداف هزاره سوم بايد فاكتورهاي زيادي دركشورها به وجود بيايد وبه نظر من اين امر تنها با همكاري تمام كشورها به خصوص كشورها صنعتي و ثروتمند حاصل خواهد شد.