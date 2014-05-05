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۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۱:۰۹

قهرمانی تیم فوتسال "ارس مهر" در نخستین دوره مسابقات کارگری شبستر

قهرمانی تیم فوتسال "ارس مهر" در نخستین دوره مسابقات کارگری شبستر

شبستر – خبرگزاری مهر: نخستین دوره مسابقات فوتسال کارگری شبستر با قهرمانی تیم ارس مهر به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین دوره مسابقات فوتسال کارگری شهرستان شبستر با حضور شش تیم از واحدهای کارگری به مناسبت گرامیداشت هفته کارگر برگزار شد.

در پایان این رقابت ها و پس از انجام 11 مسابقه، تیم ارس مهر عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد و تیم های دریان لبن و سیمان صوفیان به ترتیب در جایگاه دوم و سوم ایستادند.

در مراسم اختتامیه این رقابت ها، کاپ اخلاق مسابقات نیز به تیم ارس پر بنیس اهدا شد.

مهدی نادری رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان شبستر نیز در مراسم اختتامیه این مسابقات با اشاره به ویژگی اصلی چنین رقابت هایی گفت: از ویژگی این مسابقات رقابت تیم های کارگری در کنار هم بود که ضمن گرامیداشت هفته کارگر باعث تقویت روحی، همکاری و همدلی بین آنها گردید.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان با اشاره به احترام و جایگاه ویژه کارگران زحمتکش ابراز امیدواری کرد این مسابقات در سال های آینده با شکوه و برنامه ریزی مناسب تری برگزار شود.

کد مطلب 2285201

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