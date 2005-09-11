  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۰ شهریور ۱۳۸۴، ۱۴:۵۴

محدوديتهاي استانداري تهران براي افاغنه افزايش يافت

ممنوعيت اجاره مسكن به اتباع افغان غير مجاز//جلوگيري از فعاليت افاغنه غير مجاز در كارگاهها

مديركل امور اتباع و مهاجرين خارجي استانداري تهران از افزايش روند دستگيري افاغنه غير مجاز در استان تهران خبر داد و گفت: يكنفر از هر خانواده افغاني به ازاء بازگشت تمام خانواده ، مي تواند در ايران براي اشتغال بماند و كارت اقامت دريافت نمايد .

به گزارش خبرگزاري مهر ، محسن صفري در جلسه معاونين، مشاورين، مديران كل و فرمانداران استان تهران طرح تشديد محدوديتها در بخشهاي اداري ، آموزشي ، بهداشتي و اشتغال براي افاغنه مقيم استان را ياد آور شد و افزود : در بخش محدوديتهاي اسكان نيز هر گونه اجاره ، خريد و فروش مسكن به اتباع افغاني غير مجاز ، ممنوع است .

وي تقويت اكيپ هاي بازرسي از كارگاههاي كوچك و بزرگ در سطح استان را مورد اشاره قرار داد و خاطرنشان كرد : با كارفرماياني كه از اتباع افغاني غير مجاز استفاده كرده اند برخورد و كارگران غير مجاز افغان نيز براي خروج از كشور تحويل اردوگاهها مي شوند .

صفري به مصوبه شوراي شهر تهران براي اخذ عواض از اتباع افغاني اشاره و تصريح كرد : به رغم آنكه سهميه طرح خروج افاغنه غير مجاز استان تهران 150 نفر در هفته بود در طرح جديد اين سهميه به 2500 نفر افزايش يافته است.

مديركل اتباع و مهاجرين خارجي استان تهران تعامل فرمانداران استان با اداره كل اتباع خارجي استان تهران را بسيارمناسب دانست و گفت : دركليه شهرستانها از طريق فرمانداران سياستهاي محدود كننده با شدت اجرا مي شود.

صفري با باين اينكه شرايط فعلي افغانستان براي بازگشت داوطلبانه افاغنه جاذبه خاصي ندارد، ياد آور شد : براي اين كار كمك به بازسازي افغانستان با تشكيل شركت هاي توسعه و عمران ، مجمع خيرين و كمكهاي ستاد بازسازي افغانستان فعال شده اند.

کد مطلب 228524

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها