همایش بزرگ پیاده روی فرهنگیان ورامین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز و همزمان با هفته معلم و گرامیداشت مقام استاد شهید مرتضی مطهری و با حضور جمعی از مسئولان و مدیران اجرایی، فعالان ورزشی و فرهنگیان شهرستان، همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی فرهنگیان ورامینی برگزار شد.

مجید بذرافشان در این مراسم در سخنانی با تبریک هفته معلم اظهار داشت: در دین اسلام خداوند برای معلمان منزلت و جایگاه ویژه ای قایل شده است و وظیفه خطیر آنان تربیت نسلهای آینده ایران اسلامی است.

رییس اداره ورزش و جوانان ورامین به تبیین جایگاه ویژه معلم در طی تاریخ خلقت و نیز تاکید آیات نورانی قرآن بر اهمیت علم آموزی و نیز توصیه های ائمه معصومین در نجات انسان از جهل و گمراهی پرداخت و تأکید کرد: معلمان و استادان قدر این جایگاه رفیع را بدانند چرا که معلمی تلاش برای کسب ذره ای از صفات متعالی خداوند رحمان و انبیاء الهی در مسیر دانایی و پیشرفت است.

وی با اشاره به خدمات شامخ استاد شهید مرتضی مطهری به عنوان یک معلم به عرصه فرهنگ، یادآورشد: شهید مطهری هم فرهنگ ساز بود و هم دین شناس و کسی بود که توانست هم فرهنگ سازی کند و هم دین را در دانشگاه ها معرفی کند.

بذرافشان گفت: برای داشتن نشاط، ورزش کردن و بخصوص شرکت در فعالیت‌های ورزشی گروهی مثل پیاده روی خانوادگی بسیار موثر است و از همه مهمتر پیاده روی علاوه بر اینکه می‌تواند برای شخص مفید باشد می‌تواند به داشتن جامعه‌ای سالم و با نشاط نیز کمک کند.

این مسئول گفت: مهمترین دلیلی که ورزش در جامعه ما مورد توجه و علاقه مردم قرار گرفته است، فواید بی شمار آن است، انسان ورزشکار علاوه بر سلامتی جسم خود، از سلامت بالای روحی و معنوی نیز برخوردار بوده و در مقابل مشکلات روزمره ثابت قدم تر خواهد بود.

وی گفت: افراد حاضر در جامعه صنعتی امروز بیش از هر زمان دیگری به ورزش کردن نیاز دارند و امروز متخصصان علوم ورزش و تغذیه ثابت کردند که 30 دقیقه ورزش در روز نیاز جدی همه افراد جامعه است که متأسفانه برخی در این امر کوتاهی و سستی می کنند.

این کارشناس ورزشی عنوان کرد: امروز بسیاری از امراض و بیماری ها در اثر عدم تحرک و ورزش کردن افراد است و چه بسا اگر افراد در طول زندگی خود به صورت منظم و منطقی ورزش می کردند هیچگاه گرفتار بیماری های مختلف و بعضا صعب العلاج نمی شدند.

بذرافشان از خانواده ها خواست که برای فرزندان خود شرایط ورزش کردن را فراهم کنند زیرا ورزش باعث نشاط روحی و روانی برای جوانان می شود و نه تنها جوانان بلکه افراد سنین بالا هم به ورزش نیاز دارند و ما باید تلاش کنیم تا منطقه خود را به منطقه ورزشی تبدیل کنیم.