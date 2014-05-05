جزئیات برگزاری نخستین جلسه انتخاب رئیس دانشگاه تهران/ زمان و نحوه تعیین رئیس دانشگاه تربیت مدرس

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جلسه شورای منتخبان انتخاب رئیس دانشگاه تهران صبح امروز با حضور رضا فرجی دانا در دانشگاه تهران، برگزار شد.

رضا فرجی دانا در جمع خبرنگاران درباره انتخاب رئیس دانشگاه تهران، گفت: این جلسه، جلسه اولیه بود و در آن مباحثی درباره انتخاب رئیس دانشگاه تهران مطرح شد.

وی ادامه داد: قرار نیست در این جلسه بر سر تعیین رئیس دانشگاه تهران به تصمیم نهایی برسند و منتظریم دوستان کار خود را به پایان برسانند.

وزیر علوم همچنین درباره تعیین رئیس دانشگاه تربیت مدرس، اظهار داشت: سرپرست جدید دانشگاه تربیت مدرس بعد از اتمام حکم رئیس فعلی و با نظر سنجی اعضای هیأت علمی این دانشگاه، تعیین می شود.

به گزارش مهر، فرایند انتخاب رئیس دانشگاه تهران از اواخر سال گذشته به شیوه جدیدی کلید خورد. از آنجا که وزارت علوم بر این باور است رئیس دانشگاه تهران در حد یک وزیر است پس باید یک شورا منتخب از استادان پیشکسوت این دانشگاه برای تعیین رئیس دانشگاه مادر کشور تصمیم بگیرند.

پس از کش و قوسهای فراوان بر سر انتخاب اعضای این شورا، بالاخره نخستین جلسه این شورا امروز دوشنبه در دانشگاه تهران برگزار شد. ضمن آنکه در حال حاضر معاون اداری مالی وزارت علوم که پیش از این معاون اداری مالی دانشگاه تهران را عهده دار بود سرپرستی دانشگاه را بر عهده دارد و قبل از آن فرهاد رهبر رئیس دانشگاه تهران بود.

از سوی دیگر این روزها همچنین زمزمه هایی مبنی بر تغییر رئیس دانشگاه تربیت مدرس به گوش می رسد و گزینه هایی هم برای انتخاب سرپرست جدید مطرح شده اند.