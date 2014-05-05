تمام مراحل مذاکرات با مشورت رهبری است/ هیچ دستوری از رهبری در این دولت بر زمین نمی ماند

مهرداد لاهوتی، نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی و عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، ضمن تشریح جلسه صبح امروز این فراکسیون با برخی اعضای دولت از جمله معاون اول رئیس جمهور و وزرای کابینه گفت: مباحثی که در این جلسه مطرح شد، عمدتا سیاسی نبود، جلسه را فراکسیون اصولگرایان رهروان برای رسیدن به یک فهم مشترک بین دولت و مجلس برگزار کرده است تا برای حل نگرانی های دولت و مجلس یک ادبیات مشترک داشته باشیم.

وی افزود: از این طریق به دنبال این هستیم که قبل از آنکه برخی صحبت ها از تریبون رسمی مجلس مطرح شود بتوانیم آنها را حل کنیم، زیرا طرح برخی مباحث از تریبون رسمی می تواند تنش های اقتصادی در جامعه بوجود آورد.

این نماینده مجلس ادامه داد: یکی از موضوعات مطرح شده در این جلسه مساله تحریم های غرب علیه جمهوری اسلامی ایران بود.

لاهوتی گفت: نمایندگان عنوان کردند اگر نخواهیم از شدت تحریم ها و آثار آن کم کنیم در پی این تحریم ها فسادهای بسیاری بوجود می آید، به طور مثال وقتی تحریم هستیم مجبوریم برای صادر کردن نفت به افراد متوسل شویم که همچون موارد قبلی می تواند فساد اقتصادی ایجاد کند.

وی گفت: دولت و آقای جهانگیری در این باره عنوان کرد که می خواهیم شفاف سازی کنیم و اگر قرار است نفت را صادر کنیم از راه درست آن صورت گیرد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه مساله هدفمندی یارانه ها و اجرای مرحله دوم آن از دیگر مباحث طرح شده در این جلسه بود، افزود: بر اساس قانون 50 درصد پول حاصل از یارانه ها را باید به مردم می دادیم که 16 تا 17 هزار میلیارد تومان می شود، آقای جهانگیری هم این مساله را تایید کردند، اما تا بیش از این ما اقدامی نکردیم و دولت صد درصد درآمدهای حاصل از آن را به علاوه 14 هزار میلیارد تومان از منابع دولتی را صرف دادن یارانه به مردم کرد. باید این روش اصلاح شود. که آقای جهانگیری هم این مساله را قبول کردند.

نماینده مردم لنگرود ادامه داد: باید درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه ها صرف تولید شود، اما اگر در فاز دوم هم نتوانیم سهم تولید را پرداخت کنیم آثار زیانبار مرحله اول اجرای هدفمندی یارانه ها دوباره ادامه می یابد.

لاهوتی خاطر نشان کرد: وصول معوقات بانک ها که رقمی بالغ بر 82 هزار میلیارد تومان است از دیگر مباحثی بود که در این جلسه از سوی نمایندگان مطالبه شد.

وی گفت: آقای جهانگیری در این جلسه عنوان کردند در دولت تلاش می شود تا هیچ دستور رهبری بر روی زمین نماند و در کوتاه ترین زمان ممکن دستورات رهبری اجرا شود.

این نماینده مجلس گفت: معاون اول رئیس جمهور عنوان کرد تمام مراحل مذاکرات با مشورت رهبری انجام می‌شود بنابراین هر زمان رهبری تشخیص دهند که روند مذاکرات شکل دیگری پیدا کند دولت متاع این مساله خواهد بود.

نماینده مردم لنگرود همچنین با اشاره به حضور محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان در این جلسه گفت: آقای ظریف در این جلسه ضمن تقدیر از نمایندگان بخاطر برگزاری این جلسه عنوان کرد این جلسه در راستای بررسی اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها است به همین خاطر از نمایندگان درخواست می کنم که در این مسیر به دولت کمک کنند.

لاهوتی افزود: آقای ظریف به دلیل دیدار با وزیر خارجه کشور ارمنستان از نمایندگان عذرخواهی کرد و جلسه را ترک نمود.

این نماینده مجلس در پایان خاطر نشان کرد: در این جلسه نمایندگانی همچون آقایان تاجگردون، قادری، لاهوتی، ابراهیمی، اسداللهی، فرهنگی و کاتب پس از سخنان معاون اول رئیس جمهور سخنرانی کرده و به بیان دیدگاه های خود پرداختند.