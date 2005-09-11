آخرين تحولات افغانستان پيش از برگزاري انتخابات پارلماني در اين كشور

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، سخنگوي وزارت دفاع افغانستان روز گذشته اعلام كرد : درعملياتي كه روز جمعه توسط نيروهاي افغاني و نيروهاي اتئلاف به رهبري آمريكا در استان هلمند صورت گرفت حداقل 30 شبه نظامي كشته و 60 تن دستگير شدند .به گفته اين سخنگو ، اين عمليات در منطقه قريشك استان هلمند انجام شد و تعدادي زيادي تسليحات نيز در اين عمليات كشف شد .از سوي ديگر، ظاهر عظيمي سخنگوي وزارت دفاع افغانستان امروز خبر سوقصد به عبدالرحيم وردك وزيردفاع اين كشور را رد كرد و اعلام كرد كه اين تير اندازي يك سوء قصد كه در ابتدا تصور مي شد، نبود، بلكه ناشي از اختلاف بين سربازان بود .وي خاطر نشان كرد : تحقيقات درباره حادثه روز گذشته نشان مي دهد كه اين تيراندازي در نتيجه مشاجره ميان سربازان بود .عظيمي درباره حادثه سقوط يك فروند هلي كوپتر در دره پنج شير تصريح كرد : حادثه سقوط اين هلي كوپتر كه ژنرال بسم الله خان رئيس ارتش ، دو تن از اعضاي كابينه و ديگر مقامات دولتي را براي شركت در مراسم سالگرد كشته شدن احمد شاه مسعود حمل مي كرد يك حادثه بود و هيچ كس در اين حادثه آسيب نديد .با نزديك شدن به زمان برگزاري انتخابات پارلماني در افغانستان كه 18 سپتامبر(27 شهريور) مي باشد طالبان خشونت عليه كانديداها را افزايش داده است .به گزارش بي بي سي ، در آستانه بر گزاري انتخابات پارلماني و شوراهاي شهر ، تدابير امنيتي در مرز اين كشور با پاكستان افزايش يافته است .بنابراين گزارش ، برادر يكي از فرماندهان افغاني در نزديكي مرز پاكستان به ضرب گلوله كشته شد .از غرب افغانستان نيز گزارش مي شود كه مردان مسلح روز جمعه در نزديكي شهر هرات به روي خودروي حامل يكي ازكانديداهاي انتخابات آتي افغانستان آتش گشودند.

علاوه بر مناطق مرزي، بخش هاي ديگر افغانستان نيز اخيرا صحنه خشونت هايي بوده است.



با نزديك شدن به روز راي گيري، نا امني ها در مناطق جنوب و شرق افغانستان در حال افزايش است.

خبر ديگراينكه پنجشنبه گذشته شش پليس و دو تن از شبه نظاميان مخالف، در يك درگيري در مركز افغانستان كشته شدند.

پيش از آن نيز در استان هلمند در جنوب افغانستان، دستكم دو تن از شورشيان مخالف دولت، در حمله انتحاري خودشان، كشته شدند.

همچنين روز چهارشنبه، هفت سپتامبر، گزارش شد كه يك زن كانديدا در انتخابات پارلماني افغانستان در استان ننگرهار، از حمله افراد مسلح جان سالم به در برد.

شورشيان وابسته به طالبان كه با دولت افغانستان و نيروهاي خارجي مستقر در اين كشور مي جنگند، تعهد كرده اند كه در روند برگزاري انتخابات اخلال ايجاد كنند.



با توجه به افزايش خشونت ها در آستانه بر گزاري انتخابات پارلماني ، سازمان ملل اعلام كرد كه كارمندان خود را در افغانستان كاهش نخواهد داد .

به گزارش مهر، آدريان ادوارد، يك سخنگوي سازمان ملل متحد در افغانستان در عين حال گفت كه برخي از كارمندان اين سازمان به خصوص آنها كه در دفاتر اين سازمان كه مستقيما در مسائل انتخاباتي فعال نيستند، مي توانند در جريان برگزاري انتخابات افغانستان از تعطيلات و مرخصي هاي قانوني خود استفاده كنند.

وي گزارش هايي مبني بر كاهش تعداد كارمندان سازمان ملل متحد در طي جريان انتخابات را برداشت نادرست از گزارش ها خواند.

در روزهاي اخير، و با نزديك شدن انتخابات پارلماني افغانستان يك شهروند انگليسي كه براي تامين امنيت يك پروژه راهسازي در جنوب غرب افغانستان كار مي كرد، توسط مخالفان مسلح دولت اين كشور كشته شد.

جسد دو گردشگر ژاپني نيز كه از دو هفته پيش ناپديد شده بودند، در جنوب افغانستان پيدا شد.