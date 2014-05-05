مدال جهانی قزاقستان را می خواهم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری، محمدپور که از ناحیه عضله بیرونی ران پای راست دچار پارگی شده است، درباره مصدومیت خود گفت: این آسیب دیدگی کهنه است و طی چند سال اخیر همواره با من بوده است. البته من هم نسبت به آن بی توجه نبودم و در این چند سال با فیزیوتراپی و آب درمانی اجازه نمی‎دادم شدت آن بیشتر شود. این اواخر هم وضعیتم خیلی بهتر شده بود اما پزشکان می گویند به دلیل سرماخوردگی که در این دو هفته اخیر به آن مبتلا شدم، آب بدنم خشک شده و همین موضوع آسیب دیدگی ام را تشدید کرده است.



وزنه بردار دسته 94 کیلوگرم تیم ملی با بیان اینکه در تمرین روز شنبه درد شدیدی را در ناحیه عضله پای خود احساس کرد، درباره شدت این آسیب‌دیدگی گفت: با تشخیص پزشکان یک ماه باید دور از تمرینات باشم و به فیزیوتراپی و آب درمانی بپردازم. با این شرایط فکر می‌کنم دیگر شانسی برای حضور در بازی‌های آسیایی اینچئون نداشته باشم اما با بهمن زارع (سرمربی تیم ملی وزنه برداری) صحبت کرده ام تا از هم اکنون برای رقابتهای جهانی قزاقزستان که 45 روز بعد از بازیهای آسیایی برگزار می‌شود خودم را آماده کنم.



دارنده مدال برنز رقابتهای جهانی 2011 در پایان در خصوص از دست دادن بازی‌های آسیایی گفت: واقعیت این است که ناراحتی من چیزی را درست نمی کند. من فقط خودم را شرمنده مردم می دانم چراکه برای کسب مدال بازیهای آسیایی برنامه ریزی کرده بودم. با این حال در این یک ماه سعی می کنم با انجام تمرینات بدنسازی، فیزیوتراپی و آب درمانی، هرچه زودتر به مرز آمادگی برسم. تنها چیزی که از همین امروز من را امیدوار نگه می دارد رسیدن به مدال جهانی وزنه برداری در قزاقستان است.



پیش از محمدپور، سجاد انوشیروانی نماینده دسته فوق سنگین تیم ملی به دلیل قند خون و میثم محبی، دیگر وزنه بردار دسته 94 کیلوگرم به دلیل آسیب دیدگی، اردوی تیم ملی وزنه برداری را ترک کرده اند.