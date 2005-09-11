سفر احمدي نژاد به خراسان جنوبي بعد از ماه رمضان انجام مي شود // تلاش مي كنيم جشنواره ملي زعفران با حضور احمدي نژاد برگزار شود

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، موسي قرباني با اعلام اين خبر به خبرنگاران گفت: ظهر امروز در جلسه مشتركي با دكتر الهام رئيس دفتر رئيس جمهور، زمان سفر احمدي نژاد به استان خراسان جنوبي مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مقرر گرديد اين سفر بعد از ماه مبارك رمضان انجام شود.

نماينده قائنات افزود: اين ديدار در طي وعده رئيس جمهور مبني بر اولين سفر استاني وي به خراسان جنوبي انجام مي شود.

وي با بيان اينكه جشنواره ملي زعفران هفدهم و هجدهم آبان ماه در خراسان جنوبي برگزار مي شود، گفت: تلاش مي كنيم حضور رئيس جمهور در اين استان با برگزاري اين جشنواره ملي همزمان باشد.