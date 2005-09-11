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۲۰ شهریور ۱۳۸۴، ۱۵:۰۲

قرباني رئيس مجمع نمايندگان خراسان جنوبي در جمع خبرنگاران:

سفر احمدي نژاد به خراسان جنوبي بعد از ماه رمضان انجام مي شود // تلاش مي كنيم جشنواره ملي زعفران با حضور احمدي نژاد برگزار شود

سفر احمدي نژاد به خراسان جنوبي بعد از ماه رمضان انجام مي شود // تلاش مي كنيم جشنواره ملي زعفران با حضور احمدي نژاد برگزار شود

حجت الاسلام و المسلمين موسي قرباني رئيس مجمع نمايندگان استان خراسان جنوبي با اشاره به ديدار خود با غلامحسين الهام رئيس دفتر رئيس جمهور گفت: در اين ديدار مقرر شد سفر احمدي نژاد به خراسان جنوبي بعد از ماه مبارك رمضان صورت گيرد.

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، موسي قرباني با اعلام اين خبر به خبرنگاران گفت: ظهر امروز در جلسه مشتركي با دكتر الهام رئيس دفتر رئيس جمهور، زمان سفر احمدي نژاد به استان خراسان جنوبي مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مقرر گرديد اين سفر بعد از ماه مبارك رمضان انجام شود.

نماينده قائنات افزود: اين ديدار در طي وعده رئيس جمهور مبني بر اولين سفر استاني وي به خراسان جنوبي انجام مي شود.

وي با بيان اينكه جشنواره ملي زعفران هفدهم و هجدهم آبان ماه در خراسان جنوبي برگزار مي شود، گفت: تلاش مي كنيم حضور رئيس جمهور در اين استان با برگزاري اين جشنواره ملي همزمان باشد.

کد مطلب 228537

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