تصرف سازماندهي شده منابع طبيعي شميرانات

به گزارش خبرگزاري مهر ، پروانه مافي خواستار توجه جدي مسئولين در خصوص كنترل ساخت و سازها درحوزه هاي شهري شد و با تاكيد بر اينكه ستاد ساماندهي ساخت و ساز شهرستان شميرانات جدي ترين ستاد موجود و با عملكردي كاملا قابل دفاع است ، افزود : از سال گذشته تاكنون بالغ بر 375 مورد از ساخت و سازهاي غيرمجاز شهرستان شميرانات تخريب شده است.

مافي با بيان اين مطلب كه 4100 متر ديوارهاي غير مجاز ساخته شده طي چند ماه گذشته تخريب شده ، خاطرنشان كرد : در 15 روز ابتداي سال نيز 100هكتار از اراضي ملي تصرف شده رفع تصرف شد .

وي در جمع معاونين، مشاورين، مديران كل و فرمانداران استان تهران گفت : براي رفع هر تصرف با مقاومتها و مقابله هاي شديد از سوي تصرف كنندگان مواجه ايم و لذا براي رفع تصرف نيز با عمليات ويژه انتظامي و امنيتي مي بايست رفع تصرف از اراضي ملي صورت گيرد.

مافي با بيان اينكه شرايط نابرابري با تصرف كنندگان داريم ، يادآور شد : طي يكسال گذشته 17هزار هكتار از منابع طبيعي منطقه شميرانات را به نام دولت سند دار كرديم تا به لحاظ قانوني از تصرف منابع طبيعي جلوگيري كنيم .

فرماندار شميرانات با اشاره به اينكه در سالجاري 145مورد از مصوبات ستاد ساماندهي ساخت و ساز شهرستان مورد پيگيري دستگاههاي اجرايي شهرستان شميرانات قرار گرفته است ، تصريح كرد: همكاري بسيار نزديك نيروي انتظامي منطقه سبب شده تا نسبت به متصرفان با قاطعيت بيشتري برخورد شود .