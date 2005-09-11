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۲۰ شهریور ۱۳۸۴، ۱۶:۰۳

چهارمين دوره مسابقات بانوان كشورهاي اسلامي - تهران

حضور10 تيم دررقابتهاي آليش بازيهاي اسلامي بانوان

رقابتهاي آليش بازيهاي بانوان كشورهاي اسلامي باحضور10 تيم برگزارخواهدشد.

به گزارش خبرگزاري " مهر" چهارمين دوره بازيهاي بانوان كشورهاي اسلامي ازدوم مهرماه درتهران برگزارمي شود كه رشته ورزشي آليش نيزبراي نخستين بار دراين بازيها گنجانده شده است.
آليش يك رشته ورزشي بومي ومحلي ايران است كه به همين نام دردنيا معروف شده است. تيم بانوان ايران سال گذشته درمسابقات جهاني آليش كه درتركيه برگزارشد، عنوان نايب قهرماني جهان را بدست آورد.
گفتني است: كشورهاي روسيه، مصر، كويت، قرقيزستان، قزاقزستان، ازبكستان، تركمنستان، تاجيكستان ودوتيم ازايران در رقابتهاي بانوان كشورهاي اسلامي حضورخواهند داشت، اين رقابتها طي روزهاي 2 تا 5 مهرماه درخانه كشتي برگزارخواهد شد.

کد مطلب 228540

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