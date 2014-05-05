اولین اجلاس بین المللی گردشگری سلامت اکو در مازندران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار پیش از ظهر دوشنبه در جلسه هماهنگي برگزاري اين كنفرانس، بيان داشت: گردشگری سلامت دارای مزیتهای منطقه ای و فرهنگ است و سبب جلوگیری از خیروج نیروهای تخصصی و ایجاد اشتغال غیرمستقیم در سایر بخش ها می شود که باید در این حوزه نیاز سنجی شود.

وی گردش مالی گردشگری سلامت را در جهان بیش از 100 میلیارد تومان بیان کرد و گفت: ایران و ترکیه در منطقه اکو دارای توانمندیهای توسعه گردشگری سلامت هستند و باید توانمندیهای حوزه سلامت کشور و استان بیشتر معرفی شود.

وی سهم کشورهای اسلامی را از گردشگری سلامت بسیار ناچیز دانست و گفت: به رغم اینکه در سالهای اخیر ورود گردشگران سلامت به کشور با رشد 30 درصد مواجه بوده است ولی از ظرفیتهای استفاده کاملی نشده است.

فلاح جلودار با اشاره به زیرساختهای مطلوب پزشکی و وجود متخصصان در کشور بیان داشت: گردشگري سلامت امروزه محور جديد و مهمي در صنعت توريسم است.

وی با بیان اینکه مازندران شرایط مطلوبی برای حوزه درمان و سلامت دارد، این شرایط را از جمله دلایل میزبانی مازندران برای اولین اجلاس گردشگری سلامت کشورهای عضو اکو برشمرد و گفت: فعالیت سه بندر و سه فرودگاه مزینی مناسب برای مازندران در ارتباط با کشورهای همسایه ایجاد کرده است.

اولین كنفرانس بين المللي گردشگري سلامت كشورهاي عضو اكو، روزهاي 27 و 28 مردادماه سالجاري با حضور بيش از 60 مهمان خارجي در مازندران برگزار می شود.