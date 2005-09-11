توفان كاترينا فيلمنامه جان سخت را به هم ريخت

به گزارش خبرنگار سينمايي مهر، نويسندگان فيلمنامه "جان سخت 4" در داستان اصلي بخشي را به صحنه هاي مربوط به ويراني هايي اختصاص داده بودند كه ناشي از به وجود آمدن امواج غول پيكر پس از انفجار چند بمب در نيو اورلئانز بود. اما به دليل شباهت عجيب اين صحنه ها با آنچه ساكنان شهر نيواورلئانز از روز پنجم سپتامبر به امروز ديده و گرفتارش شده اند، بخش مذكور كلاً از متن فيلمنامه حذف شد.

يكي از منابع مطلع و نزديكان پروژه سينمايي "جان سخت 4" در اين باره به روزنامه اسكاتلندي ديلي ركورد گفت: "تقريباً تمام كساني كه اين بخش از فيلمنامه را خواندند كم مانده بود از تعجب خشك شان بزند. فيلمنامه فوق العاده است و بي ترديد اگر آن صحنه هاي روي رودخانه مي سي سي پي بر اساس متن اوليه ساخته مي شد، شگفت انگيز از آب درمي آمد. اما با وضعي كه الان ساكنان نيواورلئانز دارند، به هيچ وجه نمي توان از آنها استفاده كرد."

"جان سخت 4" با عنوان فرعي "جان سخت ترين"، چهارمين قسمت از ماجراهاي مأموري است به نام جان مك كلين كه اين بار در سفري تفريحي همراه دخترش، درگير توطئه اي تروريستي مي شود. فيلمنامه را مارك بومبك، رودريك تورپ و دوگ ريچاردسن نوشته اند و قرار است آن را جان مك تيرنان با حضور بروس ويليس در نقش مك كلين بسازد.

