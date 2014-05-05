پژوهش باید در راستای رفع مشکلات کشور باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید علی میر ابراهیمی در دوازدهمین جلسه کمیته معاونان پژوهشی واحدها و مراکز آموزشی دانشگاه های آزاد اسلامی گیلان ضمن تبریک گرامیداشت سالروز شهادت استاد مطهری و همچنین هفته معلم و ضمن آرزوی توفیق الهی برای تمام کسانی که برای ارتقای سطح علمی و کسب افتخارات علمی در سطح کشور فعالیت می کنند، گفت: پژوهش باید در راستای رفع مشکلات کشور و ارائه راهکارهای مختلف در سطح کشور باشد.

وی همچنین اظهارداشت: دانشگاه های آزاد اسلامی با هدفمند کردن پژوهش در سطح واحدها و مراکز آموزشی این دانشگاه باید پیشرو در ارتقا کیفیت پژوهش باشند.

معاون هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی گیلان ادامه داد: بحث پژوهش و مشکلات این حوزه در دانشگاه بحثی بسیار مهم و قابل بررسی است چرا که بخشی از کارهای پژوهشی درون دانشگاهی است و بخشی هم برای درآمد زایی بیشتر شامل طرح های برون دانشگاهی و ارتباط با صنعت است که در واحد های دانشگاهی برای فعال تر کردن این مهم اقدام شود.

وی اظهار امیدورای کرد: با توجه به موقعیت جغرافیایی گیلان و شرایط آب و هوایی خاص این استان و حضور نخبگان علمی در دانشگاه ها و وجود ظرفیت های موجود در استان در خصوص راه اندازی شرکت های دانش بنیان اقدام کرد همچنین راه اندازی این شرکت ها در واحد های دانشگاهی برای افزایش درآمد زایی بیشتر و ایجاد تحولی اقتصادی در این استان می تواند، مؤثر باشد.

میر ابراهیمی با تاکید بر بروز کردن بانک اطلاعات پژوهشی و بانک اطلاعات استادان واحد های دانشگاهی بیان داشت: داشتن و بروز کردن بانک اطلاعات پژوهشی واحد ها و مراکز آموزشی دانشگاه ازاد استان امری مهم است و باید در واحدهای دانشگاهی مورد توجه قرار گیرد و با داشتن بانک اطلاعات استادان در واحد های دانشگاهی می توان از ظرفیت های موجود در این واحد ها، اقدام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دوازدهمین جلسه کمیته معاونان پژوهشی واحدها و مراکز آموزشی دانشگاه های آزاد اسلامی گیلان با حضور معاون هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی و معاونان پژوهشی دانشگاه های آزاد اسلامی استان در سالن جلسات دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودبار برگزار شد.