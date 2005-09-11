اخبار فرهنگي زنان در صدر مطبوعات مرداد ماه

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي شوراي فرهنگي اجتماعي زنان، ويژه نامه مردادماه " زن در آينه مطبوعات" مربوط به مسائل زنان و دختران از33 روزنامه در سطح كشور 4هزار و 622مورد مطلب دسته بندي و تحليل محتوايي شده است كه تعداد اخبار و مطالب نسبت به ماه گذشته 9/17درصد كاهش و نسبت به اخبار و مطالب مرداد سال گذشته 5/23درصد افزايش داشته است .

براساس اين گزارش، نتيجه اين تحليل و بررسي حاكي است : از مجموع كل مطالب، بالاترين تعداد مربوط به موضوع فرهنگي 67/24 درصد است و مربوط به 9/16 درصد به موضوع آسيب هاي اجتماعي ،مطالب ورزشي 21/8 درصد ، بهداشتي 7درصد ، سياسي 21/5 درصد ، آموزشي 48/1 درصد، علمي و پژوهشي 1/1 درصد ، حقوقي و قضايي 65/1 درصد قرار گرفته است .

اخبار و مطالب فرهنگي بيشترين تيتر روزنامه ها را به خود اختصاص داده است كه دليل آن مناسبت ولادت حضرت زهرا (س) و هفته زن در اين ماه بوده است در مرتبه بعد اخبار ساير كشورها و اين ماه هم اخبار آسيبهاي اجتماعي در رده دوم به بعد قرار گرفته است.

همچنين از مجموع موضوع كلي آسيب هاي اجتماعي ، 16/38 درصد به موضوع خشونت و مزاحمت، 44/12درصد به موضوع قتل و جنايت، 57/8 درصد به موضوع فساد و فرار ، 51/15درصد به موضوع طلاق ، 55/7 درصد به موضوع سرقت وكلاهبرداري ، اعتياد 83/1درصد ، 65/2 درصد به موضوع خودكشي پرداخته شده است.

در موضوع كلي اجتماعي بيشترين عناوين مربوط به موضوع ازدواج و خانواده 16/35 و در مرتبه هاي بعدي به ترتيب توسعه و مشاركت اجتماعي66/34درصد ، تامين و حمايت 96/12درصد و اشتغال 45/16درصد و اوقات فراغت نيز 78/. قرار گرفته است.