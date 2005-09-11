كادرفني تيم ملي فوتبال ايران نيم نگاهي به بازيكنان شايسته ليگ دسته اول كشورداشته باشند

به گزارش خبرگزاري" مهر" اسماعيل اردلان با بيان مطلب فوق افزود: با اينكه واعظي درفصل گذشته ليگ برترفوتبال كشور درخشش فوق العاده اي را ازخود به نمايش گذاشت، اما به اردوهاي تيم ملي دعوت نشد. اين درحالي است كه واعظي درفصل اين رقابتها، عملكردي به مراتب بهتري نسبت به دروازه بانان حاضردر اردوهاي تيم ملي داشت.

اردلان با بيان اينكه واعظي درفصل نقل وانتقال بازيكنان فوتبال چند پيشنهاد مناسب ازتيمهاي مطرح ليگي داشت، گفت: اما اين دروازه بان درتيم پيكان ماند تا بازهم با پيراهن اين تيم دررقابتهاي باشگاهي كشورحضوريابد.

مربي دروازه بانان تيم پيكان افزود: واعظي وكوروش مرادي دودروازه بان اين تيم در2 ماه گذشته تمرينات منسجمي را پشت سر گذاشته وهم اكنون درشرايط ايده آلي قراردارند.

وي درپايان اظهاراميدواري كرد: كادرفني تيم ملي فوتبال ايران نيم نگاهي نيزبه بازيكنان شايسته ليگ دسته اول باشگاههاي كشور داشته ونفرات شاخص اين مسابقات را به اردوي تيم ملي دعوت كنند.