سرمربي تيم ملي جودو روسيه: جودوكاران ايران خطرناك و شوك آور ظاهرمي شوند

تاباكو درگفتگو با خبرنگار اعزامي " مهر" به مصر ضمن بيان اين مطلب افزود: اين دوره ازمسابقات درسطح بالايي برگزارمي شود وهمه ورزشكاران براي كسب مدال به مصر آمده اند.

وي ادامه داد: تيم روسيه دراين دوره ازمسابقات عملكرد خوبي داشت، اما اينكه مدالها دربين همه كشورها توزيع شده است، نشان مي دهد سطح جودو جهان پيشرفت كرده است وكشورهاي سرمايه گذاري قابل قبولي روي اين رشته پرتحرك انجام داده اند.

سرمربي تيم جودو روسيه با انتقاد ازميزباني ضعيف مصريها به مبارزات جودوكاران ايران اشاره كرد وگفت: شما جودوكاران خوبي داريد كه دربسياري موارد خطرناك وشوك آور ظاهرمي شوند. آنها با گوشهايي تيز وچشماني بازبه مصاف حريفان مي روند وتنها به پيروزي فكرمي كنند.

وي درپايان ازقضاوت داوران دراين دوره ازمسابقات ابراز رضايت كرد.