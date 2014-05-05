به گزارش خبرنگار مهر، مسجد اهل‌سنت «ملاموسی» که مورد بازسازی و نوسازی قرار گرفته بود ظهر دوشنبه توسط قائم مقام نماینده ولی‌فقیه در امور اهل‌سنت هرمزگان افتتاح شد.

شیخ عبدالرحیم خطیبی امام‌جمعه اهل‌سنت قشم در مراسم افتتاح مسجد ملاموسی قشم با بیان اینکه ایمان و تقوا باعث نزول برکات از آسمان می‌شود اظهار کرد: مسجد مکانی برای تحقق و تقویت ایمان است.

وی با بیان اینکه مسجد محور نور هدایت الهی است تصریح کرد: در آیات قرآن خداوند مسجد را مرکزی برای نور هدایت تعریف کرده است.

امام‌جمعه اهل‌سنت قشم با بیان اینکه مسجد جایگاه تقرب و عبادت خداوند است خاطرنشان کرد: همه ضعف‌ها در اثر فاصله گرفتن از ایمان و تقوا است.

وی با بیان اینکه مسجد مکانی برای ارتباط با خداوند است افزود: بندگان مخلص خدا سالیان سال در مسجد ملاموسی نماز می‌خواندند اما این مسجد نیاز به بازسازی و نوسازی داشت.

شیخ خطیبی ضمن تشکر از همه دست‌اندر کار بازسازی مسجد ملاموسی تصریح کرد: لازم است از همه کسانی که چه از لحاظ مالی، چه از لحاظ فکری و چه از لحاظ ایده‌پردازی ما را در ساخت مسجد یاری کردند تقدیر و تشکر به عمل بیاورم.

وی در پایان با اشاره به همکاری دفتر امور اهل‌سنت هرمزگان در تسهیل ساخت مسجد ملاموسی گفت: حجت‌الاسلام محمد مریدی همواره در راستای دفاع از حقوق و حمایت همه‌جانبه از روحانیون اهل‌سنت گام برداشته و ضمن تشکر از ایشان امیدواریم خداوند متعال عزت ایشان را مستدام بفرماید.