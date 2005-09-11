تاريخچه كتابخانه تحقيقاتي شوراي كتاب كودك در يك نگاه

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، چهار گروه ياد شده عبارت بودند از كتابخانه ، باشگاه كتاب ، ترويج كتاب و نشريات .
اين گزارش حاكي است هدف از تشكيل كتابخانه تحقيقاتي ايجاد مجموعه اي براي استفاده مربيان ، محققان و ناشران ادبيات كودك ، اعلام شده است .
مجموعه اين كتابخانه شامل دو بخش عمده است ، بخشي به انواع كتابهاي كودك و نوجوان (داستان ـ غيرداستان) و نشريات خاص به زبانهاي فارسي و لاتين اختصاص دارد و بخش ديگر؛ شامل منابع نظري درباره ادبيات كودك و نوجوان و مباحث مربوط به آن (فارسي و لاتين) است .
در سالهاي 1346 و 1348 تشكيل كتابخانه تحقيقاتي ادبيات كودكان با يك كارمند ثابت از اهداف آتي هيئت مديره ذكر ميشود.
در بهار 1349 هيئت مديره شورا، اساسنامه كتابخانه تحقيقاتي را تصويب ميكند و از آن تاريخ مقدمات تاسيس كتابخانه فراهم ميگردد. كار تنظيم و آماده سازي كتابها كه با همكاري آقاي ساكتي از نيمه سال 1352 آغاز گرديده بود، در تابستان سال 1353 پايان مييابد و كتابخانه به طور رسمي با دو كتابدار نيمه وقت (نه ساعت در هفته) كار خود را شروع ميكند.
به گزارش مهر ، در پاييز سال 1354 شورا صاحب يك خانه استيجاري در خيابان ايرانشهر شد و كتابها كه در زير زمين موسسه ملي روانشناسي انبار شده بود، توسط خانم شهناز خانلو، در مكان جديد قرار گرفت و تا سال 1356 مسئوليت كتابخانه را وي به صورت داوطلب به عهده گرفت .
در اين سال شورا اقدام به دعوت از يك كتابدار متخصص نيمه وقت كرد و از اين تاريخ خانم نسرين دخت عمادخراساني مسئول كتابخانه تحقيقاتي شد .
خانم عماد تا سال 1375 با كمك نيروهاي داوطلب كه تحت نظارت وي آموزش ديده بودند سرپرستي كتابخانه را به عهده داشت و از سال 1375 خانم شهلا افتخاري مسئوليت كتابخانه را به عهده گرفته و در كنار همكاران ديگر كتابخانه ( ليلا تركاشوند، فخري پرنده شب، فرناز قدسي و زهرا جهاندوست ) مشغول به كار گرديد .
بودجه اوليه كتابخانه با سه كمك اهدايي به شورا تامين گرديد : اهدايي خانم ميرهادي ، آقاي يميني شريف و اهدايي كلوپ روتاري شمال (شركت ملي نفت ايران). وسايل كتابخانه از قبيل روشنايي، گرما و لوازم ديگر از طرف موسسه ملي روانشناسي در اختيار شورا گذاشته شد.
در حال حاضر كتابخانه تحقيقاتي با مساحتي حدود 60 متر مربع در ساختمان شوراي كتاب كودك قرار دارد. تعداد كاركنان آن ? نفر هستند كه شامل : يك سرپرست ، سه كتابدار و يك نفر رايانه نگار است .
كتابهاي فارسي كودكان و نوجوانان بدون رعايت اصل " مناسب بودن و يا مناسب نبودن " گرد آوري شده كه منبع نسبتا كاملي براي مشتاقان پژوهش در زمينه انواع خواندنيهاي كودكان است. مجموعه لاتين كتابخانه در برگيرنده، آثار نويسندگان و تصويرگران مطرح جهاني است كه يا توسط اعضاي شورا به كتابخانه اهدا شده و يا طي ? دوره داوري جايزه جهاني اندرسن كه كارشناسان شورا از داوران اين مسابقه بودهاند، به مجموعه كتابخانه اهدا شده است. تا كنون كتابهاي بسياري از اين مجموعه توسط مترجمين انتخاب و به چاپ رسيده است و منبع بسيار خوبي نيز براي تصويرگران ايراني است كه با بهترين آثار جهاني آشنا شوند. كتابخانه داراي مجموعه غني از آثار درباره ادبيات كودكان و پايان نامههاي مرتبط است.
سازماندهي
منابع كتابي براساس قوانين انگلوامريكن و ردهبندي دهدهي ديويي فهرست نويسي و رده بندي شدهاند. براي ذخيره و بازيابي اطلاعات، از نرم افزار جامع پارس آذرخش استفاده شده است. قابل ذكر است كه بازيابي اين منابع از طريق دستي / برگهدان نيز امكان پذير است.
به گزارش مهر ، ساير منابع شامل كتابهاي پارچه اي حسي ـ لمسي، پوستر، كتاب گويا، كاستهاي 18 دوره كارگاه آشنايي مقدماتي با ادبيات كودك و كاستهاي سخنرانيهاي تخصصي است كه اطلاعات آنها از طريق رايانه و يا برگهدان قابل بازيافت است.
اعضاي شوراي كتاب كودك ، با رعايت مقررات كتابخانه ميتوانند، كتاب امانت بگيرند. دانشجويان و پژوهشگران با معرفي نامه از دانشگاه و يا سازمانهاي مربوطه ميتوانند از كتابخانه استفاده نمايند.
به گزارش مهر ، فعاليتهاي كتابخانه به شرح زير است :
الف ـ فعاليتهاي داخلي
انتخاب و تهيه كتابهاي نظري در مورد ادبيات كودكان و كتابداري ،
ثبت، فهرستنويسي، ردهبندي، و آماده سازي (كتاب، اسنادو مدارك، نوار، پوستر و ...)،
تنظيم و به نمايش گذاشتن نشريات ادواري ،
ارائه خدمات به اعضاي گروههاي بررسي و كارگاه ها ،
تهيه فهرست مقالات فني ادبيات كودكان ،
تهيه كتابشناسيهاي خاص از جمله كتابشناسي ايران در ادبيات كودكان ونوجوانان، كتابشناسي 100 كتاب در مورد خشونت در اجتماع، خانواده و مدرسه، ترجمه فهرست افتخار 2002 دفتر بين المللي كتاب براي نسل جوان IBBY ، كتابشناسي آثار توصيه شده 1382 (بخش اول و دوم) و ... ،
تهيه بريده جرايد در مورد ادبيات كودكان ،
اختصاص تابلوي اطلاع رساني به سازمانهاي غيردولتي و نصباطلاعيه هاي مربوط به آن،
پذيرش گروههاي مختلف بازديدكننده از كتابخانه از جمله : دانشجويان، دانشآموزان مدارس و كتابداران مناطق مختلف آموزش و پرورش ،
تهيه فهرست 40 ساله شورا (81 - 41) براي چهار گروه سني الف ـ ب ـ ج ـ د، براي استفاده والدين، كتابداران و مراكز فرهنگي .
تشكيل گروه نمايه سازي و پژوهش كتابخانه به منظور كليد واژه دادن به كتابهاي حوزه ادبيات كودكان و نوجوانان و نشريات تخصصي (پژوهشنامه، كتاب ماه كودك و نوجوان و ...) به منظور دسترسي دقيق تر به محتواي آثار و خدمات بهتر به مراجعان.
ب ـ فعاليتهاي خارج از كتابخانه
ارائه خدمات مرجع به كليه مراجعان ،
همكاري درتهيه وآمادهسازي فهرست كتابهاي كتابخانه بينالمللي نسل جوان در مونيخ و ساير مراكز،
همكاري در اجراي طرح كتابخانه بين المللي ديجيتالي كودكان ICDL ،
تجهيز و اداره كتابخانه كودك و نوجوان انجمن حمايت از حقوق كودكان كار با نام بامداد مهر،
تجهيز كتابخانه شيرخوارگاه آمنه
ادامه طرح " بامداد كتابخانه ها " با نام كتابخانه هاي كوچك در مناطق محروم (11مورد) به صورت مشاوره براي سازماندهي كتابخانه، انتخاب كتاب در مدارس و مشاركت در راه اندازي كتابخانههاي مربوط به سازمانهاي غيردولتي ،
جمع آوري كمك هاي مالي جهت طرح كميته كتابخانههاي كوچك در مناطق محروم.
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