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۲۰ شهریور ۱۳۸۴، ۱۵:۲۰

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تاريخچه كتابخانه تحقيقاتي شوراي كتاب كودك در يك نگاه

تاريخچه كتابخانه تحقيقاتي شوراي كتاب كودك در يك نگاه

خبرگزاري مهر - گروه فرهنگ و ادب : كتابخانه تحقيقاتي شوراي كتاب كودك در سال 1343 ، در پي تصميم هيئت مديره شورا مبني بر تقسيم فعاليت‎هاي شورا در چهار گروه اصلي تشكيل شد .

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، چهار گروه ياد شده عبارت بودند از كتابخانه ،  باشگاه كتاب ، ترويج  كتاب و نشريات .
اين گزارش حاكي است هدف از تشكيل كتابخانه تحقيقاتي ايجاد مجموعه ‎اي براي استفاده مربيان ،  محققان و ناشران ادبيات كودك ، اعلام شده است .

مجموعه اين كتابخانه شامل دو بخش عمده است ،  بخشي به انواع كتابهاي كودك و نوجوان (داستان ـ غيرداستان) و نشريات خاص به زبان‎هاي فارسي و لاتين اختصاص دارد و بخش ديگر؛  شامل منابع نظري درباره ادبيات كودك و نوجوان و مباحث مربوط به آن (فارسي و لاتين) است .

در سال‎هاي 1346 و 1348 تشكيل كتابخانه تحقيقاتي ادبيات كودكان با يك كارمند ثابت از اهداف آتي هيئت مديره ذكر مي‎شود.
در بهار 1349 هيئت مديره شورا، اساسنامه كتابخانه تحقيقاتي را تصويب مي‎كند و از آن تاريخ مقدمات تاسيس كتابخانه فراهم مي‎گردد. كار تنظيم و آماده سازي كتابها كه با همكاري آقاي ساكتي از نيمه سال 1352 آغاز گرديده بود، در تابستان سال 1353 پايان مي‎يابد و كتابخانه به طور رسمي با دو كتابدار نيمه وقت (نه ساعت در هفته) كار خود را شروع مي‎كند.


به گزارش مهر ، در پاييز سال 1354 شورا صاحب يك خانه استيجاري در خيابان ايرانشهر ‎شد و كتابها كه در زير زمين موسسه ملي روانشناسي انبار شده بود، توسط خانم شهناز خانلو، در مكان جديد قرار گرفت و تا سال 1356 مسئوليت كتابخانه را وي به صورت داوطلب به عهده گرفت . 

در اين سال شورا اقدام به دعوت از يك كتابدار متخصص نيمه وقت كرد و از اين تاريخ خانم نسرين دخت عمادخراساني مسئول كتابخانه تحقيقاتي شد .

خانم عماد تا سال 1375 با كمك نيروهاي داوطلب كه تحت نظارت وي آموزش ديده بودند سرپرستي كتابخانه را به عهده داشت و از سال 1375 خانم شهلا افتخاري مسئوليت كتابخانه را به عهده گرفته و در كنار همكاران ديگر كتابخانه ( ليلا تركاشوند، فخري پرنده شب، فرناز قدسي و زهرا جهاندوست ) مشغول به كار گرديد . 

بودجه اوليه كتابخانه با سه كمك اهدايي به شورا تامين گرديد :  اهدايي خانم ميرهادي ، آقاي يميني شريف و اهدايي كلوپ روتاري شمال (شركت ملي نفت ايران). وسايل كتابخانه از قبيل روشنايي، گرما و لوازم ديگر از طرف موسسه ملي روانشناسي در اختيار شورا گذاشته ‎شد.

در حال حاضر كتابخانه تحقيقاتي با مساحتي حدود 60 متر مربع در ساختمان شوراي كتاب كودك قرار دارد. تعداد كاركنان آن ? نفر هستند كه شامل : يك سرپرست ، سه كتابدار و يك نفر رايانه نگار است .

كتابهاي فارسي كودكان و نوجوانان بدون رعايت اصل " مناسب بودن و يا مناسب نبودن " گرد آوري  شده  كه  منبع  نسبتا كاملي براي مشتاقان پژوهش در زمينه انواع خواندنيهاي كودكان است. مجموعه لاتين كتابخانه در برگيرنده، آثار نويسندگان و تصويرگران مطرح جهاني است كه يا توسط اعضاي شورا به كتابخانه اهدا شده و يا طي ? دوره داوري جايزه جهاني اندرسن كه كارشناسان شورا از داوران اين مسابقه بوده‎اند، به مجموعه كتابخانه اهدا شده است. تا كنون كتابهاي بسياري از اين مجموعه توسط مترجمين انتخاب و به چاپ رسيده است و منبع بسيار خوبي نيز براي تصويرگران ايراني است كه با بهترين‎ آثار جهاني آشنا شوند. كتابخانه داراي مجموعه غني از آثار درباره ادبيات كودكان و پايان نامه‎هاي مرتبط است.

سازماندهي

منابع كتابي براساس قوانين انگلوامريكن و رده‎بندي دهدهي ديويي فهرست نويسي و رده بندي شده‎اند. براي ذخيره و بازيابي اطلاعات، از نرم افزار جامع پارس آذرخش استفاده شده است. قابل ذكر است كه بازيابي اين منابع از طريق دستي / برگه‎دان نيز امكان پذير است.
به گزارش مهر ، ساير منابع شامل كتابهاي پارچه ‎اي حسي ـ لمسي، پوستر، كتاب گويا، كاست‎هاي 18 دوره كارگاه آشنايي مقدماتي با ادبيات كودك و كاست‎هاي سخنراني‎هاي تخصصي است كه اطلاعات آنها از طريق رايانه و يا برگه‎دان قابل بازيافت است.
اعضاي شوراي كتاب كودك ، با رعايت مقررات كتابخانه مي‎توانند، كتاب امانت بگيرند. دانشجويان و پژوهشگران با معرفي نامه از دانشگاه و يا سازمان‎هاي مربوطه مي‎توانند از كتابخانه استفاده نمايند.

به گزارش مهر ، فعاليت‎هاي كتابخانه به شرح زير است :
 

الف‎ ـ فعاليت‎هاي داخلي

 انتخاب و تهيه كتابهاي نظري در مورد ادبيات كودكان و كتابداري ،
 ثبت، فهرستنويسي، رده‎بندي، و آماده سازي (كتاب، اسنادو مدارك، نوار، پوستر و ...)،
 تنظيم و به نمايش گذاشتن نشريات ادواري ،
 ارائه خدمات به اعضاي گروههاي بررسي و كارگاه ها ،
 تهيه فهرست مقالات فني ادبيات كودكان ،
 تهيه كتابشناسي‎هاي خاص از جمله كتابشناسي ايران در ادبيات كودكان ونوجوانان، كتابشناسي 100 كتاب در مورد خشونت در اجتماع، خانواده و مدرسه، ترجمه فهرست افتخار 2002 دفتر بين المللي كتاب براي نسل جوان IBBY ، كتابشناسي آثار توصيه شده 1382 (بخش اول و دوم) و ... ،
 تهيه بريده جرايد در مورد ادبيات كودكان ،
 اختصاص ‎تابلوي اطلاع‎ رساني به سازمانهاي غيردولتي و نصب‎اطلاعيه ‎هاي مربوط به ‎آن‎،
 پذيرش گروههاي مختلف بازديدكننده از كتابخانه از جمله : دانشجويان، دانش‎آموزان مدارس و كتابداران مناطق مختلف آموزش و پرورش ،
 تهيه فهرست 40 ساله شورا (81 - 41) براي چهار گروه سني الف ـ ب ـ ج ـ د، براي استفاده والدين، كتابداران و مراكز فرهنگي .
 تشكيل گروه نمايه سازي و پژوهش كتابخانه به منظور كليد واژه‎ دادن به كتاب‎هاي حوزه ادبيات كودكان و نوجوانان و نشريات تخصصي (پژوهشنامه، كتاب ماه كودك و نوجوان و ...) به منظور دسترسي دقيق تر به محتواي آثار و خدمات بهتر به مراجعان.

ب ـ فعاليت‎هاي خارج از كتابخانه

ارائه خدمات مرجع به كليه مراجعان ،
همكاري درتهيه وآماده‎سازي فهرست كتاب‎هاي كتابخانه بين‎المللي نسل‎ جوان ‎در ‎مونيخ و ساير مراكز،
همكاري در اجراي طرح كتابخانه بين المللي ديجيتالي كودكان ICDL ،
تجهيز و اداره كتابخانه كودك‎ و ‎نوجوان انجمن حمايت از حقوق كودكان كار با نام بامداد مهر،
تجهيز كتابخانه شيرخوارگاه آمنه
ادامه طرح " بامداد كتابخانه ‎ها "  با نام كتابخانه ‎هاي كوچك در مناطق محروم (11مورد) به صورت مشاوره براي سازماندهي كتابخانه، انتخاب كتاب در مدارس و مشاركت در راه اندازي كتابخانه‎هاي مربوط به سازمان‎هاي غيردولتي ،
جمع آوري كمك ‎هاي مالي جهت طرح كميته كتابخانه‎هاي كوچك در مناطق محروم.

کد مطلب 228550

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