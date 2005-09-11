تاريخچه كتابخانه تحقيقاتي شوراي كتاب كودك در يك نگاه

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، چهار گروه ياد شده عبارت بودند از كتابخانه ، باشگاه كتاب ، ترويج كتاب و نشريات .

اين گزارش حاكي است هدف از تشكيل كتابخانه تحقيقاتي ايجاد مجموعه ‎اي براي استفاده مربيان ، محققان و ناشران ادبيات كودك ، اعلام شده است .



مجموعه اين كتابخانه شامل دو بخش عمده است ، بخشي به انواع كتابهاي كودك و نوجوان (داستان ـ غيرداستان) و نشريات خاص به زبان‎هاي فارسي و لاتين اختصاص دارد و بخش ديگر؛ شامل منابع نظري درباره ادبيات كودك و نوجوان و مباحث مربوط به آن (فارسي و لاتين) است .



در سال‎هاي 1346 و 1348 تشكيل كتابخانه تحقيقاتي ادبيات كودكان با يك كارمند ثابت از اهداف آتي هيئت مديره ذكر مي‎شود.

در بهار 1349 هيئت مديره شورا، اساسنامه كتابخانه تحقيقاتي را تصويب مي‎كند و از آن تاريخ مقدمات تاسيس كتابخانه فراهم مي‎گردد. كار تنظيم و آماده سازي كتابها كه با همكاري آقاي ساكتي از نيمه سال 1352 آغاز گرديده بود، در تابستان سال 1353 پايان مي‎يابد و كتابخانه به طور رسمي با دو كتابدار نيمه وقت (نه ساعت در هفته) كار خود را شروع مي‎كند.





به گزارش مهر ، در پاييز سال 1354 شورا صاحب يك خانه استيجاري در خيابان ايرانشهر ‎شد و كتابها كه در زير زمين موسسه ملي روانشناسي انبار شده بود، توسط خانم شهناز خانلو، در مكان جديد قرار گرفت و تا سال 1356 مسئوليت كتابخانه را وي به صورت داوطلب به عهده گرفت .



در اين سال شورا اقدام به دعوت از يك كتابدار متخصص نيمه وقت كرد و از اين تاريخ خانم نسرين دخت عمادخراساني مسئول كتابخانه تحقيقاتي شد .



خانم عماد تا سال 1375 با كمك نيروهاي داوطلب كه تحت نظارت وي آموزش ديده بودند سرپرستي كتابخانه را به عهده داشت و از سال 1375 خانم شهلا افتخاري مسئوليت كتابخانه را به عهده گرفته و در كنار همكاران ديگر كتابخانه ( ليلا تركاشوند، فخري پرنده شب، فرناز قدسي و زهرا جهاندوست ) مشغول به كار گرديد .



بودجه اوليه كتابخانه با سه كمك اهدايي به شورا تامين گرديد : اهدايي خانم ميرهادي ، آقاي يميني شريف و اهدايي كلوپ روتاري شمال (شركت ملي نفت ايران). وسايل كتابخانه از قبيل روشنايي، گرما و لوازم ديگر از طرف موسسه ملي روانشناسي در اختيار شورا گذاشته ‎شد.



در حال حاضر كتابخانه تحقيقاتي با مساحتي حدود 60 متر مربع در ساختمان شوراي كتاب كودك قرار دارد. تعداد كاركنان آن ? نفر هستند كه شامل : يك سرپرست ، سه كتابدار و يك نفر رايانه نگار است .



كتابهاي فارسي كودكان و نوجوانان بدون رعايت اصل " مناسب بودن و يا مناسب نبودن " گرد آوري شده كه منبع نسبتا كاملي براي مشتاقان پژوهش در زمينه انواع خواندنيهاي كودكان است. مجموعه لاتين كتابخانه در برگيرنده، آثار نويسندگان و تصويرگران مطرح جهاني است كه يا توسط اعضاي شورا به كتابخانه اهدا شده و يا طي ? دوره داوري جايزه جهاني اندرسن كه كارشناسان شورا از داوران اين مسابقه بوده‎اند، به مجموعه كتابخانه اهدا شده است. تا كنون كتابهاي بسياري از اين مجموعه توسط مترجمين انتخاب و به چاپ رسيده است و منبع بسيار خوبي نيز براي تصويرگران ايراني است كه با بهترين‎ آثار جهاني آشنا شوند. كتابخانه داراي مجموعه غني از آثار درباره ادبيات كودكان و پايان نامه‎هاي مرتبط است.

سازماندهي



منابع كتابي براساس قوانين انگلوامريكن و رده‎بندي دهدهي ديويي فهرست نويسي و رده بندي شده‎اند. براي ذخيره و بازيابي اطلاعات، از نرم افزار جامع پارس آذرخش استفاده شده است. قابل ذكر است كه بازيابي اين منابع از طريق دستي / برگه‎دان نيز امكان پذير است.

به گزارش مهر ، ساير منابع شامل كتابهاي پارچه ‎اي حسي ـ لمسي، پوستر، كتاب گويا، كاست‎هاي 18 دوره كارگاه آشنايي مقدماتي با ادبيات كودك و كاست‎هاي سخنراني‎هاي تخصصي است كه اطلاعات آنها از طريق رايانه و يا برگه‎دان قابل بازيافت است.

اعضاي شوراي كتاب كودك ، با رعايت مقررات كتابخانه مي‎توانند، كتاب امانت بگيرند. دانشجويان و پژوهشگران با معرفي نامه از دانشگاه و يا سازمان‎هاي مربوطه مي‎توانند از كتابخانه استفاده نمايند.



به گزارش مهر ، فعاليت‎هاي كتابخانه به شرح زير است :



الف‎ ـ فعاليت‎هاي داخلي



انتخاب و تهيه كتابهاي نظري در مورد ادبيات كودكان و كتابداري ،

ثبت، فهرستنويسي، رده‎بندي، و آماده سازي (كتاب، اسنادو مدارك، نوار، پوستر و ...)،

تنظيم و به نمايش گذاشتن نشريات ادواري ،

ارائه خدمات به اعضاي گروههاي بررسي و كارگاه ها ،

تهيه فهرست مقالات فني ادبيات كودكان ،

تهيه كتابشناسي‎هاي خاص از جمله كتابشناسي ايران در ادبيات كودكان ونوجوانان، كتابشناسي 100 كتاب در مورد خشونت در اجتماع، خانواده و مدرسه، ترجمه فهرست افتخار 2002 دفتر بين المللي كتاب براي نسل جوان IBBY ، كتابشناسي آثار توصيه شده 1382 (بخش اول و دوم) و ... ،

تهيه بريده جرايد در مورد ادبيات كودكان ،

اختصاص ‎تابلوي اطلاع‎ رساني به سازمانهاي غيردولتي و نصب‎اطلاعيه ‎هاي مربوط به ‎آن‎،

پذيرش گروههاي مختلف بازديدكننده از كتابخانه از جمله : دانشجويان، دانش‎آموزان مدارس و كتابداران مناطق مختلف آموزش و پرورش ،

تهيه فهرست 40 ساله شورا (81 - 41) براي چهار گروه سني الف ـ ب ـ ج ـ د، براي استفاده والدين، كتابداران و مراكز فرهنگي .

تشكيل گروه نمايه سازي و پژوهش كتابخانه به منظور كليد واژه‎ دادن به كتاب‎هاي حوزه ادبيات كودكان و نوجوانان و نشريات تخصصي (پژوهشنامه، كتاب ماه كودك و نوجوان و ...) به منظور دسترسي دقيق تر به محتواي آثار و خدمات بهتر به مراجعان.

ب ـ فعاليت‎هاي خارج از كتابخانه



ارائه خدمات مرجع به كليه مراجعان ،

همكاري درتهيه وآماده‎سازي فهرست كتاب‎هاي كتابخانه بين‎المللي نسل‎ جوان ‎در ‎مونيخ و ساير مراكز،

همكاري در اجراي طرح كتابخانه بين المللي ديجيتالي كودكان ICDL ،

تجهيز و اداره كتابخانه كودك‎ و ‎نوجوان انجمن حمايت از حقوق كودكان كار با نام بامداد مهر،

تجهيز كتابخانه شيرخوارگاه آمنه

ادامه طرح " بامداد كتابخانه ‎ها " با نام كتابخانه ‎هاي كوچك در مناطق محروم (11مورد) به صورت مشاوره براي سازماندهي كتابخانه، انتخاب كتاب در مدارس و مشاركت در راه اندازي كتابخانه‎هاي مربوط به سازمان‎هاي غيردولتي ،

جمع آوري كمك ‎هاي مالي جهت طرح كميته كتابخانه‎هاي كوچك در مناطق محروم.