امضای قرارداد تبدیل گاز به بنزین/ ایران انحصار خارجی تولید "جی تی ال" را می شکند

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به رونمایی از 40 طرح برگزیده فناورانه پژوهشگاه و امضاء تفاهم نامه در حوزه بالادستی با یکی از کشورهای اروپایی در افتتاحیه نمایشگاه نوزدهم، این مرکز درصدد است با اطلاع رسانی جامع و تاثیرگذار محصولات و گزیده دستاوردهای متخصصان و محققان قطب پژوهشی صنعت نفت را به فعالان عرصه صنعت و فناوری معرفی و عرضه کند.
از این رو روز چهارشنبه هفدهم اردیبهشت ماه غرفه پژوهشگاه شاهد امضاء چندین قرارداد پژوهشی و تفاهمنامه نظیر مکانیزم توسعه پاک، رونمایی از نرم افزار گازرسانی به نقاط دوردست و سه عنوان قرارداد در حوزه های خوردگی و شیرین سازی پروپان است.
همچنین در روز سوم برگزاری نمایشگاه، پژوهشگاه صنعت نفت قرارداد تبدیل گاز به بنزین و همچنین تاسیس شرکت دانش بنیان این فرآیند را به امضاء خواهد رساند؛ به موجب این قرارداد ایران با توسعه تولید جی تی ال، انحصار کشورهای خارجی نظیر آمریکا، استرالیا و کانادا را خواهد شکست و هم ردیف غولهای نفتی مانند شل قرار می گیرد.
گفتنی است شرکت دانش بنیان نام برده دومین شرکتی است که در پژوهشگاه ایجاد شده و اولین شرکت دانش بنیان در زمینه کاتالیست فعالیت خود را نیز چندی قبل آغاز کرد.
در آخرین روز نمایشگاه از اولین پورتال چهار زبانه (فارسی، عربی، انگلیسی، روسی) حوزه نفت و گاز در غرفه پژوهشگاه رونمایی خواهد شد و از دیگر فعالیتهای غرفه این سازمان می توان به امضاء تفاهمنامه با خطوط لوله و مخابرات، تفاهمنامه سازمان منطقه ویژه پارس و موافقتنامه همکاری مشترک با شرکت هدکو اشاره داشت.
همچنین با توجه به رسالت پژوهشگاه در انتقال تجربیات و دانش ارزشمند پژوهشگران و ارایه فرصت های فناورانه، برنامهای مدون برای برگزاری دوره های آموزشی تخصصی نفت و گاز در غرفه پژوهشگاه در حوزههایی نظیر خوردگی، محیط زیست، پالایش، مخازن هوشمند و مطالعات آزمایشگاهی بالادستی برنامه ریزی شده است.
پژوهشگاه صنعت نفت با شعار پژوهش فناورانه، محور توسعه پایدار در نوزدهمین نمایشگاه نفت در سالن 18 شرکت خواهد کرد.
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