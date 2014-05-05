  1. دانشگاه و فناوری
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۵:۰۶

20 رویداد پژوهشگاه صنعت نفت

امضای قرارداد تبدیل گاز به بنزین/ ایران انحصار خارجی تولید "جی تی ال" را می شکند

امضای قرارداد تبدیل گاز به بنزین/ ایران انحصار خارجی تولید "جی تی ال" را می شکند

پژوهشگاه صنعت نفت با 20 رویداد نظیر قرارداد، تفاهم نامه و رونمایی، فعالیت‏های خود را در نوزدهمین نمایشگاه بین‏ المللی نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش در سالن 18 به نمایش می‏ گذارد که از جمله این رویدادها می توان به امضای قرارداد تبدیل گاز به بنزین اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به رونمایی از 40 طرح برگزیده فناورانه پژوهشگاه و امضاء تفاهم نامه در حوزه بالادستی با یکی از کشورهای اروپایی در افتتاحیه نمایشگاه نوزدهم، این مرکز درصدد است با اطلاع‏ رسانی جامع و تاثیر‏گذار محصولات و گزیده دستاوردهای متخصصان و محققان قطب پژوهشی صنعت نفت را به فعالان عرصه صنعت و فناوری معرفی و عرضه کند.

از این رو روز چهارشنبه هفدهم اردیبهشت‏ ماه غرفه پژوهشگاه شاهد امضاء چندین قرارداد پژوهشی و تفاهم‏نامه نظیر مکانیزم توسعه پاک، رونمایی از نرم ‏افزار گازرسانی به نقاط دور‏دست و سه عنوان قرارداد در حوزه‏ های خوردگی و شیرین‏ سازی پروپان است.

همچنین در روز سوم برگزاری نمایشگاه، پژوهشگاه صنعت نفت قرارداد تبدیل گاز به بنزین و همچنین تاسیس شرکت دانش بنیان این فرآیند را به امضاء خواهد رساند؛ به موجب این قرارداد ایران با توسعه تولید جی تی ال، انحصار کشورهای خارجی نظیر آمریکا، استرالیا و کانادا را خواهد شکست و هم ردیف غول‏های نفتی مانند شل قرار می‏ گیرد.

گفتنی است شرکت دانش بنیان نام برده دومین شرکتی است که در پژوهشگاه ایجاد شده و اولین شرکت دانش بنیان در زمینه کاتالیست فعالیت خود را نیز چندی قبل آغاز کرد.

در آخرین روز نمایشگاه از اولین پورتال چهار زبانه (فارسی، عربی، انگلیسی، روسی) حوزه نفت و گاز در غرفه پژوهشگاه رونمایی خواهد شد و از دیگر فعالیت‏های غرفه این سازمان می‏ توان به امضاء تفاهم‏نامه با خطوط لوله و مخابرات، تفاهم‏نامه سازمان منطقه ویژه پارس و موافقت‏نامه همکاری مشترک با شرکت هدکو اشاره داشت.

همچنین با توجه به رسالت پژوهشگاه در انتقال تجربیات و دانش ارزشمند پژوهشگران و ارایه فرصت های فناورانه، برنامه‏ای مدون برای برگزاری دوره ‏های آموزشی تخصصی نفت و گاز در غرفه پژوهشگاه در حوزه‏هایی نظیر خوردگی، محیط زیست، پالایش، مخازن هوشمند و مطالعات آزمایشگاهی بالادستی برنامه ‏ریزی شده است.

پژوهشگاه صنعت نفت با شعار پژوهش فناورانه، محور توسعه پایدار در نوزدهمین نمایشگاه نفت در سالن 18 شرکت خواهد کرد.

کد مطلب 2285509

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها