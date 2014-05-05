امضای قرارداد تبدیل گاز به بنزین/ ایران انحصار خارجی تولید "جی تی ال" را می شکند

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به رونمایی از 40 طرح برگزیده فناورانه پژوهشگاه و امضاء تفاهم نامه در حوزه بالادستی با یکی از کشورهای اروپایی در افتتاحیه نمایشگاه نوزدهم، این مرکز درصدد است با اطلاع‏ رسانی جامع و تاثیر‏گذار محصولات و گزیده دستاوردهای متخصصان و محققان قطب پژوهشی صنعت نفت را به فعالان عرصه صنعت و فناوری معرفی و عرضه کند.

از این رو روز چهارشنبه هفدهم اردیبهشت‏ ماه غرفه پژوهشگاه شاهد امضاء چندین قرارداد پژوهشی و تفاهم‏نامه نظیر مکانیزم توسعه پاک، رونمایی از نرم ‏افزار گازرسانی به نقاط دور‏دست و سه عنوان قرارداد در حوزه‏ های خوردگی و شیرین‏ سازی پروپان است.

همچنین در روز سوم برگزاری نمایشگاه، پژوهشگاه صنعت نفت قرارداد تبدیل گاز به بنزین و همچنین تاسیس شرکت دانش بنیان این فرآیند را به امضاء خواهد رساند؛ به موجب این قرارداد ایران با توسعه تولید جی تی ال، انحصار کشورهای خارجی نظیر آمریکا، استرالیا و کانادا را خواهد شکست و هم ردیف غول‏های نفتی مانند شل قرار می‏ گیرد.

گفتنی است شرکت دانش بنیان نام برده دومین شرکتی است که در پژوهشگاه ایجاد شده و اولین شرکت دانش بنیان در زمینه کاتالیست فعالیت خود را نیز چندی قبل آغاز کرد.

در آخرین روز نمایشگاه از اولین پورتال چهار زبانه (فارسی، عربی، انگلیسی، روسی) حوزه نفت و گاز در غرفه پژوهشگاه رونمایی خواهد شد و از دیگر فعالیت‏های غرفه این سازمان می‏ توان به امضاء تفاهم‏نامه با خطوط لوله و مخابرات، تفاهم‏نامه سازمان منطقه ویژه پارس و موافقت‏نامه همکاری مشترک با شرکت هدکو اشاره داشت.

همچنین با توجه به رسالت پژوهشگاه در انتقال تجربیات و دانش ارزشمند پژوهشگران و ارایه فرصت های فناورانه، برنامه‏ای مدون برای برگزاری دوره ‏های آموزشی تخصصی نفت و گاز در غرفه پژوهشگاه در حوزه‏هایی نظیر خوردگی، محیط زیست، پالایش، مخازن هوشمند و مطالعات آزمایشگاهی بالادستی برنامه ‏ریزی شده است.

پژوهشگاه صنعت نفت با شعار پژوهش فناورانه، محور توسعه پایدار در نوزدهمین نمایشگاه نفت در سالن 18 شرکت خواهد کرد.