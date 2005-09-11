بازيكنان تيم پيكان آماده حضور درجام آزادگان هستند

به گزارش خبرگزاري" مهر" بيژن طاهري با بيان مطلب فوق افزود: بازيكنان تيم پيكان تهران در2 ماه گذشته تمرينات منظمي را پشت سرگذاشته وهم اكنون درشرايط مطلوبي بسرمي برند.

وي ادامه داد: خوشبختانه بازيكنان تيم پيكان با 5 ديدار دوستانه اي كه درهفته هاي گذشته برگزاركردند، به هماهنگي تاكتيكي خوبي دست يافته اند، بطوريكه هيچ مشكلي براي حضور درجام آزادگان ندارد.

طاهري درباره شناخت ازتيم پيام ارتباطات خراسان نخستين حريف پيكان درجام آزادگان افزود: كادرفني تيم پيكان اطلاع دقيقي از تغييرات احتمالي تيم پيام نسبت به فصل قبل ندارد، اما تدابيرلازم براي شكست اين تيم فراهم شده است.

وي درخصوص غايبان تيم پيكان تهران مقابل پيام ارتباطات خراسان گفت: تنها مجتبي سرآسيابي به دليل آسيب ديدگي زانو نمي تواند اين تيم را در بازي عصرسه شنبه هفته جاري همراهي كند، ولي سايربازيكنان در وضعيت خوبي قراردارند.

تيم پيكان در5 ديدارتداركاتي پيش ازفصل خود مقابل تيمهاي استقلال اهواز، راه آهن، شهرداري كرمان وكوثر( 2 بازي ) به برتري دست يافت.

گفتني است: اين تيم روزسه شنبه هفته جاري درنخستين بازي خود درجام آزادگان به مصاف تيم پيام ارتباطات خراسان مي رود.