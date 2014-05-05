آمادگی استخرهای قم برای بهینه سازی اوقات فراغت تابستان

مسعود جمال در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: در جلسه هماهنگی که با مدیران استخرهای قم داشته ایم، آمادگی بسیار خوبی برای پذیرایی از نوجوانان و جوانان دانش آموز استان قم در اوقات فراغت تابستان امسال پیش بینی شده است.

وی یادآور شد: آموزش شنا از مبتدی تا قهرمانی یکی از مهمترین بخش هایی است که در طرح اوقات فراغت تابستان امسال اجرایی خواهیم کرد در حالی که مهلت ثبت نام در این دوره ها تا بیستم اردیبهشت پیش بینی شده تا بلافاصله بعد از امتحانات کار آموزش را شروع کنیم.

رئیس هیئت شنا، شیرجه و واترپلو استان قم افزود: شروع کلاس های آموزشی این هیئت در طرح اوقات فراغت تابستان سار جاری از اول خردادماه خواهد بود دفتر هیئت شنا، شیرجه و واترپلو واقع در مجموعه ورزشی تختی قم برای ثبت نام از علاقمندان به برنامه های تابستانی این هیئت در نظر گرفته شده است.

وی افزود: دفتر هیئت شنا، شیرجه و واترپلو در مجموعه ورزشی تختی قم واقع در خیابان دورشهر همه روزه در نوبت صبح ویژه بانوان و در نوبت عصر تا ساعت 20 ویژه آقایان علاقمند به شرکت در برنامه های تابستانی آماده پاسخگویی است.

رئیس هیئت شنا، شیرجه و واترپلو استان قم تاکید کرد: از تمامی شهروندان قمی و علاقمندان به شنا می خواهیم که هر گونه عدم سرویس دهی مناسب در استخرها و همچنین مشکلات موجود را برای رفع به موقع آن به هیئت شنا، شیرجه و واترپلو اطلاع بدهند.

جمال در ادامه به دیگر برنامه های هیئت شنا، شیرجه و واترپلو در آستانه فرارسیدن فصل گرم تابستان اشاره کرد و یادآور شد: برگزاری کلینیک باز آموزی مربیان شنا در قم در هر دو بخش آقایان و بانوان برنامه دیگری است که در نیمه دوم اردیبهشت ماه انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه کلينيک بازآموزی مربيان شنا در قم در دو بخش آقايان و بانوان زیر نظر مدرسین فدارسیون شنا برگزار می شود، بر اهميت حضور مربيان شنا قم در اين دوره آموزشی تاکید کرد و افزود: در پايان این دوره به شرکت کنندگان پروانه فعاليت در زمينه آموزش شنا اعطا می شود زيرا امسال مربيان فاقد پروانه فعاليت، حق برپايی دوره‌هاي آموزشی در فصل تابستان در هيچ يک از استخرهای استان را ندارند و در صورت مشاهده از فعاليت آنها جلوگيری و با مديران استخرها برخورد قانونی صورت مي‌گيرد.