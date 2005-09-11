عضو تيم ملي جودو ژاپن: ميران و ميراسماعيلي ازبهترين جودوكاران جهان هستند

توميتا جودوكار وزن 100+ كيلوگرم ژاپن در گفتگو با خبرنگار اعزامي " مهر" ضمن بيان اين مطلب افزود: بنظرمن سطح اين دوره ازمسابقات همسطح با رقابتهاي المپيك است وهمه ورزشكاران براي كسب مدال به مصر آمده اند.

وي افزود: جودوكاران ايران هم دراين دوره ازمسابقات مبارزات خوبي را به نمايش گذاشتند وبه اعتقاد من ميراسماعيلي وميران بهترين جودوكاران جهان هستند.

عضو تيم ملي جودو ژاپن درمورد غيبتش درمسابقات المپيك آتن گفت: من براي آن مسابقات دررقابتهاي انتخابي شكست خوردم، اما تلاش خواهم كرد براي حضور درمسابقات المپيك پكن همه حريفان را شكست دهم.

توميتا درپايان گفت: متاسفانه ميزباني مصريها بسيارضعيف بود و آنها نتوانستند اين مسابقات را درسطح مطلوبي برگزاركنند.