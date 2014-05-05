به گزارش خبرنگار مهر، سعید مدرس خواننده آلبوم موسیقایی «ساحل چمخاله» در این نشست خبری با بیان اینکه برای تولید این آلبوم بیش از 3 سال وقت صرف شده، توضیح داد: برای تهیه این آلبوم موسیقایی تلاش کردم فضا را نسبت به روحیات خودم در فضایی آرام و امیدبخش تولید کنم. البته در حوزه ترانه هم سعی نکردم عجیب و غریب به ماجرا نگاه کنم و آنچه مورد توجهم بود توجه بیشتر به ملودی و القای فضایی امیدبخش و شاد به دور از شعار و حرف های ناامید کننده ترانه های امروزی بود که خوشبختانه در این مدت با استقبال خوبی از سوی مخاطبان مواجه شده است.

این خواننده در مورد علاقه مندی های خود به حوزه موسیقی الکترونیک نیز یادآور شد: موسیقی الکترونیک یک موضوع فراگیر است چراکه می تواند به عنوان منشایی برای بروز خلاقیت مورد توجه قرار گیرد. من همواره به موسیقی الکترونیک علاقه مندم زیرا این موسیقی همواره برایم جذاب بوده و فضا سازی‌‌ای را برای من ایجاد کرده است که شاید با یک ارکستر 70 نفره در موسیقی آکوستیک نتوان آن را انجام داد. به نظر من ساخت ریتم و نظم در موسیقی الکترونیک به قدری زیاد است که نمی توان در موسیقی آکوستیک آن را یافت کرد.

نباید به ساز شبکه های ماهواره ای برقصیم

مدرس در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به فعالیت برخی از شبکه های ماهواره ای در معرفی خوانندگان پاپ تصریح کرد: متاسفانه خیلی ها اطلاعات درستی از شبکه های ماهواره ای ندارند و تصور می کنند این شبکه ها دستگاههای عریض و طویلی هستند که چندین نفر برای کارشناسی و ارزیابی آثاری که می خواهند پخش کنند، وجود دارد. در حالیکه واقعا اینطور نیست و بسیاری از این شبکه ها در مواردی بعضا با حضور 5 یا 6 نفر به عنوان کارمند و دفتری در دوبی بدون اینکه تحصیلاتی در حوزه رسانه و موسیقی داشته باشند، به عنوان کارشناس موسیقی فعالیت کرده و آثاری را برای پخش در شبکه خودشان انتخاب می کنند.

وی ادامه داد: من همیشه به نوع فعالیت این نوع شبکه ها انتقاد می کردم و بر این باورم که نباید به ساز این شبکه های ماهواره ای برقصیم. درست است که در ایران امکانات کمی برای تبلیغ و معرفی کارهای صوتی و تصویری مان داریم اما در عین حال آدم های کارشناسی داریم که می توانیم با آنها ارتباط خوبی برقرار کنیم و در تولید و معرفی کارهایمان با آنها مشورت کنیم.

برای رقابت وارد موسیقی پاپ نشدم

خواننده آلبوم موسیقی «چمخاله» در بخش پایانی صحبتهای خود تأکید کرد: من برای ورودم به عرصه موسیقی هیچگاه مایل به رقابت با خواننده یا شخص نیامدم. من در خود قابلیت هایی را دیدم که می توانم حضوری در موسیقی داشته باشم و این شانس را هم داشتم که این قابلیت ها را به مخاطبم نشان دهم و مردم هم صدای من را دوست داشته باشند. بنابراین اعتقادی به رقابت ندارم و حتم دارم هنری که دارم حرف دلم است و جای دیگری را هم نمی گیرد.

محمدرضا خانزاده مدیرعامل موسسه اکسیرنوین و تهیه کننده آلبوم موسیقایی «ساحل چمخاله» درباره نحوه پخش این آلبوم موسیقایی توضیح داد: همانطور که علاقه مندان موسیقی پاپ می‌دانند این آلبوم در اسفندماه سال گذشته برای پخش در بازار موسیقی در نظر گرفته شده بود اما به دلیل مشکلاتی که برای نحوه پخش آلبوم پیش آمد و این اثر موسیقایی به شکل نامناسبی در بازار منتشر شد، تصمیم گرفتیم به دلیل استقبال علاقه مندان آن را مجددا در اردبیهشت ماه این بار با شکلی مناسب پخش کنیم. خوشبختانه تا به امروز پخش مجدد آلبوم با توفیق زیادی همراه بوده است.

منتظر ایده های جالب ما در حوزه پخش باشید

وی در ادامه صحبتهای خود با اشاره به اقداماتی که موسسه اکسر نوین برای پخش آثار موسیقایی خود در نظر گرفته یادآور شد: ابتکارات زیادی در حوزه پخش آلبوم های موسیقایی داریم که به زودی و در تیرماه امسال بخشی از این ایده های جالب را برای علاقه مندان و طرفداران موسیقی پاپ تشریح خواهیم کرد که به نظر می تواند اتفاق خوبی در عرصه نحوه پخش و تولید آثار موسیقایی به حساب آید.

مدیر موسسه اکسیرنوین درباره برخی از آمارهای منتشر شده در حوزه پخش آثار موسیقایی نیز گفت: متاسفانه برخی از آمارهایی که از سوی موسسات تولید و پخش آثار موسیقایی منتشر می‌شود آمار درستی نیست و تیتراژهای چند هزار نسخه ای که برخی ها به آن تاکید هم می کنند، شکل واقعی ندارد. اما در مورد آلبوم سعید مدرس فقط به ذکر این نکته بسنده می کنم که این آلبوم در مقایسه با آلبوم های دیگر خوانندگان کار اولی رکوردار تیتراژ است و ما با توجه به کیفیت مناسب اثر آمار رضایت بخشی بوده است.

به تصمیمات برج میلاد احترام می گذاریم

خانزاده در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر چرایی برگزاری این نشست خبری در برج میلاد در شرایطی که این مجموعه طی ماههای گذشته پذیرای گروههای پرطرفدار موسیقی پاپ نیست، تصریح کرد: ما در زمانی که در مرکز همایش های برج میلاد میزبان کنسرت های مختلف خوانندگان پاپ بودیم مدیران برج همکاری خیلی خوبی با ما داشتند و اگر می بینید که این مکان دیگر پذیرای کنسرت های پاپ نیست به خاطر سیاستگذاری هایی است که بر اساس نظر جمعی اعمال می شود و ما هم به این سیاستگذاری ها احترام می گذاریم. از سوی دیگر من فکر می کنم در صورت فراهم شدن بستر های لازم در شش ماهه دوم سال جاری شاهد برگزاری دوباره کنسرت های پاپ در این مکان باشیم.

این تهیه کننده آثار موسیقایی با بیان اینکه برای برگزاری کنسرت های سعید مدرس که به تازگی مجوزهای لازم را برای فعالیت مجاز درعرصه موسیقی دریافت کرده است، ادامه داد: اگر مشکل خاصی برای برگزاری کنسرت نداشته باشیم و برنامه های مورد نظرمان طبق زمان بندی از پیش تعیین شده اتفاق بیفتد، به احتمال کنسرت های سعید مدرس را قبل از ماه رمضان در تهران و شهرستان ها برگزار می کنیم. کنسرت هایی که حتم داشته باشید سورپرایزهای جالب توجهی برای مخاطبان خواهد داشت و تماشاگران این بار شاهد برگزاری یک کنسرت متفاوت خواهند بود.