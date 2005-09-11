  1. بین الملل
  2. سایر
۲۰ شهریور ۱۳۸۴، ۱۷:۱۴

سخنگوي وزارت امور خارجه روسيه:

استراتژي سازمان ملل براي مبارزه با تروريسم ناقص است

سخنگوي وزارت امور خارجه روسيه اظهار داشت كه استراتژي پيشنهاد شده از سوي دبير كل سازمان ملل متحد در راستاي مبارزه با تروريسم، ناقص است و بايد تكميل شود.

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از "ميخائيل كامينين"  كه در خصوص شصتمين مجمع عمومي سازمان ملل متحد كه قرار است 22 شهريور ماه در نيويورك آغاز شود، سخن مي گفت، افزود : تلاش براي وارد كردن سازمان ملل متحد به شمار تشكيل دهندگان  ليست سياه از دولت هاي سرمايه گذار در تروريسم غير قابل پذيرش است.

وي گفت : موضوع حفظ حقوق، به برخوردي جامع در قالب مبارزات ضد تروريستي و طرح حمايت از قربانيان تروريسم نياز دارد.

سخنگوي وزارت امور خارجه تاكيد كرد: ما استفاده از زمينه مساعد ايجاد شده در هنگام تصويب توافقي پيرامون طرح بين المللي مبارزه با اقدامات تروريسم هسته اي توسط روسيه، براي تكميل سريعتر كار بر روي طرح مربوط به تروريسم بين المللي را ضروري مي دانيم.

کد مطلب 228553

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها