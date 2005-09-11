استراتژي سازمان ملل براي مبارزه با تروريسم ناقص است

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از "ميخائيل كامينين" كه در خصوص شصتمين مجمع عمومي سازمان ملل متحد كه قرار است 22 شهريور ماه در نيويورك آغاز شود، سخن مي گفت، افزود : تلاش براي وارد كردن سازمان ملل متحد به شمار تشكيل دهندگان ليست سياه از دولت هاي سرمايه گذار در تروريسم غير قابل پذيرش است.

وي گفت : موضوع حفظ حقوق، به برخوردي جامع در قالب مبارزات ضد تروريستي و طرح حمايت از قربانيان تروريسم نياز دارد.

سخنگوي وزارت امور خارجه تاكيد كرد: ما استفاده از زمينه مساعد ايجاد شده در هنگام تصويب توافقي پيرامون طرح بين المللي مبارزه با اقدامات تروريسم هسته اي توسط روسيه، براي تكميل سريعتر كار بر روي طرح مربوط به تروريسم بين المللي را ضروري مي دانيم.

