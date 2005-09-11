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۲۰ شهریور ۱۳۸۴، ۱۵:۵۵

رئيس جديد دانشگاه علوم پزشكي تهران در مراسم معارفه خود عنوان كرد؛

گسترش فرهنگ اسلامي و اخلاق پزشكي از رسالت هاي جديد دانشگاه علوم پزشكي تهران است

گسترش فرهنگ اسلامي و اخلاق پزشكي از رسالت هاي جديد دانشگاه علوم پزشكي تهران است

رئيس جديد دانشگاه علوم پزشكي تهران گفت: دانشگاه علوم پزشكي تهران پس از دارالفنون اولين مركز آموزش نوين در ايران محسوب مي شود اما با وجود اين تا رسيدن به نقش آفريني در كشور و منطقه نيازمند پيمودن مسير دشواري است و در اين جهت بايد براي حفظ استقلال دانشگاه تلاش بيشتري انجام داد.

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر" دكتر باقر لاريجاني در مراسم معارفه خود، در تشريح برنامه هاي آينده اين دانشگاه افزود: بازسازي حس تعلق به دانشگاه تهران، حركت به سمت استقلال واحدهاي دانشگاهي و توجه به روح انساني كاركنان، دانشجويان و اساتيد به عنوان عناصر مهم برنامه توسعه چهارم از مهمترين سياست هاي پيشرو هستند.

وي با اشاره به چالش موجود ميان آموزش، پژوهش و خدمات درماني تصريح كرد: اين چالش در همه جاي دنيا وجود دارد اما ما بايد توجه داشته باشيم كه رسالت اصلي دانشگاه گسترش آموزش ها، نوآوري در بخش آموزش و گسترش و تنوع بخشيدن در پاسخ دهي به نيازهاي سلامت جامعه است.

دكتر لاريجاني با تأكيد بر تلاش در جهت تخصيص اعتبارات براي برنامه هاي پژوهشي، اظهار داشت: برنامه ريزي و هماهنگي بيشتر ميان علوم پايه و باليني، ارتقاي كيفيت طرح هاي پژوهشي در كنار رشد كمي آن، بازاريابي براي پژوهش هاي مشترك بين المللي و انجام پروژه هاي مشترك درارتباط با صنعت نيز از ديگر رويكردهاي پيش رو است.

وي افزود: انجام خدمات در بخش سلامت براي اين دانشگاه يك امر ضروري است و اين خدمات بايد با كيفيت و عدم تحميل بار اضافي به مردم انجام گيرد.

رئيس جديد دانشگاه علوم پزشكي تهران مشاركت در اصلاح و سياست هاي فعاليت هاي دانشجويي را از ديگر اولويت هاي آينده دانشگاه ذكركرد و يادآور شد: فعاليت هاي دانشجويان در مسايل فرهنگي نيازمند تحولات جدي است و همچنين گسترش فرهنگ اسلامي و اخلاق پزشكي نيز از ديگر رسالت هاي ما است.

وي توجه به مسايل و مشكلات كاركنان دانشگاه را نيز از جمله وظايف رياست جديد دانست و افزود: تمامي اين فعاليت ها مشاركت تمامي بخش هاي موجود در دانشگاه را مي طلبد و هدف از اين جابجايي ها تنها پيشرفت در امور خواهد بود و در اين راه نيازمند توجه خاص وزارت بهداشت هستيم.

کد مطلب 228554

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