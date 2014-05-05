به گزارش خبرنگار مهر، ایت الله نورالله طبرسی ظهر دوشنبه در نشست با کارکنان حوزه هنری مازندران بیان کرد: هنر سینمایی، تصویری، بیانی، و گفتاری در اختیار سرمایه داران است.

وی با بیان اینکه در گذشته هنر اسلامی کمتر بود و تنها در معماری ها و معماری مساجد و... دیده می شد، اظهارداشت: خوشبختانه هنر اسلامی امروز مورد پذیرش هنرمندان غربی قرار گرفته است.

امام جمعه مرکز استان با اشاره به اینکه هنر زبانی، تصویری و بیانی هنوز جایگاه خوبی پیدا نکرد، افزود: به برکت انقلاب اسلامی چند فیلم از داستانهای قران و ائمه اطهار به نمایش گذاشته شده است.

آیت الله طبرسی خاطر نشان کرد: در گذشته شاعران برای شاهان و سلاطین شعر می سرودند و برای ارزش های دینی و مسائل مذهبی شعر کمتر گفته می شد.

وی با بیان اینکه امروز باید هنر ایرانی همانند انقلاب ایران فراگیر شود، اذعان داشت: آوردن اشعار شاعران در صحنه عمومی و عرضه کردن آن در جامعه یک کار مشکلی است.

نماینده ولی فقیه با بیان اینکه باید شهدا را نه تنها در دانشگاهها بلکه در تمام دستگاههای اجرایی باید به خاک سپرده شوند، افزود: شهدا بهترین هنر و سرمشقی برای هنرمندان هستند تا بتوانند زندگی آنان و ائمه اطهار را به شعر در آورند.

طبرسی با اشاره به اینکه باید در شعر و هنر انقلابی ایجاد کرد، گفت: باید برای شعر و شاعری جایگاهی تعریف کرد.

وی یکی از رسالت های هنرمندان و حوزه هنری را سر و سامان دادن به مدایح، مناقب و مراثی دانست و اذعان داشت: متاسفانه جامعه مبتلا به لحن های مختلف و اشعاری شده است.

طبرسی خاطرنشان کرد: با توجه به رواج بازار مداحی ، سوداگری و معامله گری مسابقه و رقابت بین مردم زیاد شده است.

وی با بیان اینکه باید از ظرفیت ها و فرصت ها استفاده شود، اظهارداشت: به ادبیات شعری و هنری بیشتر پرداخته شود و در قالب اشعار کلمات بی محتوا ارائه ندهید چرا که هنر سابقه دیرینه دارد.