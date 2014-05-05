حسین چمن پرداز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این اثر در قالب ارکستراسیون (برنامه ای) تفسیر می شود، افزود: چهار فصل ویوالدی در واقع بسط رویدادها و داستان طبیعت در قالب موسیقی است که بالاترین درجه جنبه تجسمی را دارد به گونه ای که مخاطبان بیشتر طبیعت را رصد می کنند تا خود کنسرت را.



مدیر انجمن فیلارمونیک اصفهان با بیان اینکه چهار فصل از میان یک مجموعه مرکب از دوازده کنسرتو ویلن اثر ویوالدی مشخص شده است، تاکید کرد: این مجموعه که در سال ۱۷۲۳ ساخته شد، شناخته شده ترین اثر ویوالدی و همچنین در زمره مردم پسندترین قطعات دوره باروک است.



وی ادامه داد: ساخت موسیقایی هر کنسرتو نسبت به دیگری متفاوت است و تداعی کننده فصل مربوطه است، درباره خالق این اثر بیان داشت: آنتونیو ویوالدی ملقب به کشیش سرخ مو متولد 1678 میلادی تاثیر زیادی بر موسیقیدانان زمان خود و جانشینان بلا فصل آنان همچون هندل، لوکلر و به ویژه باخ دارد چرا که وی که بخش مهمی از آشنایی خود با بهترین فرم های موسیقی تنظیم شده برای ارکستر را مدیون ویوالدی است.



چمن پرداز ادامه داد: ویوالدی اگر چه در دوران زندگی مورد ستایش بود اما پس از مرگ حدود 200 سال به فراموشی سپرده شد اما احیای موسیقی باروک در دهه 1950 برای او شهرتی تازه در میان دوستداران امروزی موسیقی به ارمغان آورد



وی با اشاره به اینکه برنامه تفسیر چهار فصل ویوالدی روز چهارشنبه در در تالار شهید آوینی دانشگاه اصفهان از ساعت 17 برگزار می شود، بیان داشت: ورودیه این برنامه که با همکاری کانون فرهنگی هنری نیواک وابسته به اداره کل امور فرهنگی دانشگاه اصفهان اجرا می شود، رایگان است و مجموعه ای از بروشورها و سی دی های موسیقی نیز به مخاطبان ارائه می شود.