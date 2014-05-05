به گزارش خبرنگار مهر، محمد شکاری ظهر دوشنبه در نشستی خبری که در سالن جلسات دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان برگزار شد، بیان داشت: با اجرای برنامه تحول نظام سلامت هزینه های بستری در گام نخست فقط ده درصد در بیمه های پایه شهری و 5 درصد در بیمه های روستایی از بیمار دریافت می شود.

شکاری افزود: با اجرای این برنامه در بیمارستان های دولتی استان هرمزگان هزینه از جیب مردم در بخش های بستری تخصصی و فوق تخصصی به طور چشمگیری کاهش می یابد.

وی خاطرنشان کرد: بسته حمایتی سلامت در بخش درمان شامل بیماران بستری چه دربخش اورژانس و یا سایر بخش ها می شود.

وی یادآورشد: همه ملزومات درمانی شامل تجهیزات کاشتنی ارتوپدی، استندها و داروها توسط بیمارستانها تامین می گردد و بیمار برای تهیه ملزومات دارویی و تجهیزاتی و آزمایشگاهی به خارج از بیمارستان ارجاع داده نمی شود.

قائم مقام وزیر بهداشت در استان هرمزگان به صبوری و مشارکت مردم در اجرای این برنامه تاکید کرد و اضافه کرد : مردم با صبوری متولیان سلامت در استان هرمزگان را یاری نمایند و امیدواریم با استقرار کامل این برنامه در نظام سلامت مردم از خدمات درمانی با کیفیت بهره مند شوند.

همراهی مردم برنامه تحول نظام سلامت را موفق می کند

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان هرمزگان با اشاره به اینکه بسته حمایتی خدمات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در بیمارستانهای دانشگاهی استان هرمزگان وارد فاز عملیاتی می شود ،اظهار کرد: باید تمام توان بیمارستانها در اجرای هر چه بهتر این برنامه باشد و همراهی و با مشارکت مردم این برنامه با موفقیت اجرایی می شود.

شکاری تصریح کرد: اجرای برنامه تحول نظام سلامت بخشی از حق مردم است که در بخش درمانی دولتی پرداختهای از جیب مردم به ده درصد برسد و مردم تا استقرار کامل این برنامه صبور باشند.

وی یادآورشد: با تدوین برنامه نظام تحول سلامت در بیمارستان های دانشگاهی بیمار به هر دلیلی چه با دفترچه شهری و چه با دفترچه روستایی وارد بیمارستان شود فقط ده درصد هزینه ها را پرداخت می کند.