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۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۵:۳۵

در تنگه "کنشت" کرمانشاه برگزار شد/

آسمان کرمانشاه در سیطره تیزپروازان هوانیروز

آسمان کرمانشاه در سیطره تیزپروازان هوانیروز

کرمانشاه ـ خبرگزاری مهر: صبح دوشنبه رزمایش خلبانان جوان پایگاه هوانیروز کرمانشاه در منطقه عمومی تنگ "کنشت" برگزار شد و خلبانان این پایگاه دل آسمان نیلگون کرمانشاه را به سیطره خود در آورده و آن را در نوردیدند.

به گزارش خبرنگار مهر، رزمایش خلبانان جوان پایگاه هوانیروز کرمانشاه صبح دوشنبه در منطقه عمومی تنگ "کنشت" برگزار شد.

رئیس عملیات پایگاه یکم رزمی هوانیروز کرمانشاه در حاشیه این مراسم با اشاره به آمادگی کامل نیروهای این پایگاه برای مقابله با هرگونه تهدید احتمالی به خبرنگار مهر گفت: انجام اینگونه رزمایش ها چند هدف را دنبال می کند، اولین هدف این رزمایش ادامه برنامه های همیشگی و سالیانه هوانیروز است و هدف دیگر ما حفظ آمادگی و آزمایش تجهیزات جدید هوانیروز است.

سرهنگ علی شاه محمدی با اشاره به اینکه این رزمایش در طول سال 2 دوبار انجام می گیرد، اظهار داشت: برای آشنایی بهتر خلبانان جوان و تازه کار در این رزمایش به همراه پیشکسوتان خلبانی برنامه هایی همانند تیراندازی به اهداف زمینی از سوی خلبانان تازه کار انجام می شود که پرسنل باسابقه در این امر به عنوان راهنما و مدرس آنها را یاری می کنند.

شاه محمدی در ادامه به نقش کلیدی هوانیروز در هشت سال دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: در هشت سال دفاع مقدس خلبانان هوانیروز ضربات بسیار سهمگینی به دشمن بعثی وارد کردند و پایگاه هوانیروز کرمانشاه برای دشمن بعثی به دژی غیرقابل نفوذ تبدیل شده بود.

وی در پایان افزود: نهایت رشادت و دلیری خلبانان هوانیروز کرمانشاه در عملیات مرصاد به نمایش گذاشته شد، در آن عملیات نیروهای این پایگاه با برنامه ریزی های دقیق و کارشناسانه، پرونده نفاق و ترویز را در تنگه مرصاد برای همیشه تاریخ بستند.

کد مطلب 2285567

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