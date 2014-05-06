  1. حوزه و دانشگاه
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۹:۰۶

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آزمون مباني مهندسي حرفه اي پنجشنبه برگزار می شود

آزمون مباني مهندسي حرفه اي پنجشنبه برگزار می شود

آزمون مباني مهندسي حرفه اي (FE) سال 1393 ساعت 7:00 صبح روز پنجشنبه 18 اردیبهشت ماه در محل دانشكده آمار و انفورماتيك سازمان سنجش برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، كارت شركت در آزمون براي كليه داوطلبان آزمون مباني مهندسي حرفه اي (FE) در روزهاي سه‌‌شنبه و چهارشنبه 16 و 17 ارديبهشت ماه بر روي سايت سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org قرار مي‌گيرد.

كليه‌ داوطلبان‌ متقاضي شركت‌ در آزمون‌، براي پرينت كارت شركت در آزمون بايد در تاريخ تعيين شده به سايت اينترنتي سازمان مراجعه کرده و با وارد کردن اطلاعات شناسنامه‌اي (شامل نام‌خانوادگي و نام، كد ملي و سال تولد) يا ( نام خانوادگي و نام، شماره شناسنامه و سال تولد) و يا اطلاعات ثبت‌نامي (شماره پرونده و كد داوطلبي) از كارت شركت در آزمون پرينت تهيه کنند.

براي شركت در جلسه آزمون همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون و هم چنين اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار و ارائه آن الزامي است.

باجه رفع نقص كارت شركت در ‌آزمون كليه داوطلبان در محل حوزه امتحان در دانشكده آمار و انفورماتيك سازمان سنجش آموزش كشور به نشانی تهران، ميدان فردوسي، خيابان انقلاب، كوچه شاهرود است. داوطلبان درصورت وجود نقص احتمالي در كارت باید در صبح روز آزمون براي رفع نقص كارت خود مراجعه کنند.

کد مطلب 2285575

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